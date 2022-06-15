桃市府與北科大簽署MOU 設智慧與綠能產業基地

桃園市政府規畫在觀音設置「智慧與綠能產業服務共創基地」，今與國立台北科技大學簽署MOU，由北科大進駐基地，發展AI、智慧製造、自駕車、智慧交通、5G/6G、物聯網、綠能、資安與數位相關特色領域，連結桃園工業產業鏈，協助產業技術升級，推動生產力等數位轉型。

今天簽約儀式由副市長高安邦、北科大校長王錫福代表雙方簽約。高安邦表示，市府與北科大設立「智慧與綠能產業服務共創基地」，將服務桃園航空城、「亞洲・矽谷」與大桃園地區產業園區，協助企業數位轉型。

高安邦表示，北科大具豐富的技術研發經驗，市府將提供觀音區草福段的基地場域，雙方於國家重點發展領域產學合作，並配合智慧城市計畫，聚焦人工智慧等產業；市府日前也邀請北科大進駐桃園虎頭山創新園區，打造國內首座資安、車聯網測試研發實證基地，共同推動桃園自駕車產業。

北科大校長王錫福表示，桃園市為全國工業產值最高的城市，透過本次合作機會，北科大會將過往的成功經驗及產學研模式導入桃園，打造產學與研究功能兼具的產業服務基地，協助桃園市打造智慧城市。