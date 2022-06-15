快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

桃市府與北科大簽署MOU 設智慧與綠能產業基地

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府規畫在觀音設置「智慧與綠能產業服務共創基地」，今與國立台北科技大學簽署MOU。簽約儀式由副市長高安邦（右）、北科大校長王錫福（左）代表雙方簽約。圖／桃園市教育局提供
桃園市政府規畫在觀音設置「智慧與綠能產業服務共創基地」，今與國立台北科技大學簽署MOU。簽約儀式由副市長高安邦（右）、北科大校長王錫福（左）代表雙方簽約。圖／桃園市教育局提供

桃園市政府規畫在觀音設置「智慧與綠能產業服務共創基地」，今與國立台北科技大學簽署MOU，由北科大進駐基地，發展AI、智慧製造、自駕車、智慧交通、5G/6G、物聯網、綠能、資安與數位相關特色領域，連結桃園工業產業鏈，協助產業技術升級，推動生產力等數位轉型。

今天簽約儀式由副市長高安邦、北科大校長王錫福代表雙方簽約。高安邦表示，市府與北科大設立「智慧與綠能產業服務共創基地」，將服務桃園航空城、「亞洲・矽谷」與大桃園地區產業園區，協助企業數位轉型。

高安邦表示，北科大具豐富的技術研發經驗，市府將提供觀音區草福段的基地場域，雙方於國家重點發展領域產學合作，並配合智慧城市計畫，聚焦人工智慧等產業；市府日前也邀請北科大進駐桃園虎頭山創新園區，打造國內首座資安、車聯網測試研發實證基地，共同推動桃園自駕車產業。

北科大校長王錫福表示，桃園市為全國工業產值最高的城市，透過本次合作機會，北科大會將過往的成功經驗及產學研模式導入桃園，打造產學與研究功能兼具的產業服務基地，協助桃園市打造智慧城市。

桃園 北科大 資安

延伸閱讀

桃園26社區接種站 服務長者打1至4劑莫德納疫苗

鄭文燦林智堅合體民調勝？ 張善政：到底誰選桃園市長

中鼎 奪桃園水資源BTO案

QS大學排名公布 北科大工程科技領域躍居世界108名

相關新聞

醫療設備升級、設長照據點 新湖口鄉衛生所落成啟用

新竹縣繼新埔鎮衛生所於本月初新建落成，湖口鄉衛生所也在今天舉辦完工啟用典禮。湖口鄉衛生所新建大樓獲中央及縣府補助經費逾5...

竹市客雅溪驚見120公分大鱷龜 疑遭棄養溪流

新竹市客雅溪昨天（14日）有民眾發現出現1隻超大「鱷龜」，市府獲報後派員捕捉，鱷龜受驚擾後潛伏河底，歷經2小時才成功捕獲...

車輛報廢不麻煩 竹市監理站推代檢廠一站式報廢服務

車輛報廢手續繁複，各地常有廢棄車輛棄置路旁，衍生環境或治安疑慮。新竹市監理站今天宣布推出「車輛報廢號牌一站式回收服務」，...

反坤輿掩埋場再起抗爭 水泥塊轎車出動 雙方出招爭路權

苗栗縣政府昨天下午核發坤輿掩埋場試運轉計畫，消息傳出反坤輿自救會成員連夜開會，並吊掛6塊大型水泥塊，堆置在場址大門口左側...

新竹市荔枝節周六開跑 沈慧虹支持果農幫賣荔枝

2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，副市長沈慧虹今天出席宣傳記者會，宣布竹市7座荔枝觀光果園將自18日...

坤輿事廢掩埋場重提試運轉獲准 苗環保局澄清外界質疑

坤輿公司在造橋鄉開發事業廢棄物掩埋場引發地方反彈，業者重提試運轉計畫昨天獲苗栗縣環保局原則同意，反坤輿自救會上午發布簡短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。