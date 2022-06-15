苗縣+1676例仍有6鄉鎮確診數破百 苑裡躍居第二

苗栗縣今天新增1676例，18鄉鎮市仍有6個鄉鎮市確診數在百例以上，今年以來累積本土案例達5萬5420人，人口占比確診率達10.35%，目前居隔人數達9168人，疫情仍在延燒，縣長徐耀昌呼籲鄉親防疫不能鬆懈。

苗栗縣衛生局指出，為提升醫療工作者對新冠肺炎的保護力，6月13日起縣內各新冠疫苗合約院所已開始受理第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）可接種第2次追加劑（第4劑），建議與第1次追加劑間隔5個月，自身評估染疫風險與意願後，可接種第2次追加劑；截至6月19日縣內符合接種條件者共4979人，但目前中央配發BNT疫苗數量有限且優先提供予12至17歲青少年追加劑接種使用，因此第一類人員第4劑疫苗以Moderna、高端為主，如選擇BNT疫苗必須等待下次配發後規畫 接種。

苗栗縣6至11歲兒童莫德納疫苗已有7275人接種第1劑、5至11兒童BNT疫苗有1萬9070 接種第1劑，全縣5至11歲第一劑接種率達78. 1％（全國為73.3%），目前都未獲報有接種疫苗後不良反應。6月10日中央指示即日起小兒莫德納間隔4周後即可施打第2劑，如欲接種者可利用7大鄉鎮接種站場次最後1小時時段，或至縣內64家合約院所預約施打；至於小兒BNT可施打日從6月22日開始。

由於大多孩童可接種第2劑時間已屆暑假，縣長徐耀昌指示教育處請各校調查幼兒園及國小孩童疫苗接種意願與人數，責成衛生局及教育處規畫7月2日、9日成立接種站辦理接種，詳細時程地點規畫完成後將盡速公告，請家長放心，如果未能配合接種站集中接種時段，可至各合約醫療院所預約後施打。

衛生局指出，叮嚀5至11歲兒童應完成2劑疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡風險，建議兩劑間隔4至8周以上，因目前並無兒童族群混打疫苗的有效安全數據，建議家長讓孩子接種同廠牌，如有特殊情形需要混打疫苗必須經醫師專業評估。 苗栗縣政府6月18日上午開設7處大型接種站。圖／苗栗縣政府提供 5至17歲新冠疫苗接種資訊。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增1676例。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增1676例，其中6個鄉鎮市確診數仍在百例以上。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府6月25、26日規畫在頭份、大湖、苗栗等地開設大型接種站。圖／苗栗縣政府提供

商品推薦