竹市客雅溪驚見120公分大鱷龜 疑遭棄養溪流

新竹市客雅溪昨天（14日）有民眾發現出現1隻超大「鱷龜」，市府獲報後派員捕捉，鱷龜受驚擾後潛伏河底，歷經2小時才成功捕獲、送往新竹市立動物園，經園方檢查，鱷龜體長120公分、體重72公斤，無外傷留園觀察。市府初判遭棄養，將循線追查。

鱷龜尋獲地點在新竹市經國路二段與竹香南、北路交接處和平橋下方的客雅溪，由於鱷龜體型龐大，人員出動撈網捕捉上岸，目前留在新竹市立動物園內安置觀察中。

市府產發處指出，鱷龜原生於北美洲，為大型淡水龜，體重可達110公斤，背甲上具有明顯的3列鋸齒狀突起，鷹嘴狀的嘴喙具有強大的咬合力，堪比老虎、鱷魚等大型猛獸，食性為雜食偏肉食性，平常會潛伏在水底，利用口腔類似蠕蟲的紅色舌頭，張嘴引誘魚類靠近捕食。

由於鱷龜長相外型獨特，在台灣寵物龜市場中為熱門物種，常吸引民眾購買幼龜飼養，但幼龜的體型成長快速，加上兇猛習性、較不親人，其壽命可達數十年等因素，經常在野外發現遭棄養個體，棄養後在在台灣溪流幾乎沒有天敵，恐有安全危害。