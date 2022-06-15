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新竹縣+1552例 確診數趨緩連續一周未破2千例

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣今天新增1552例確診，連續一周確診人數未破2千人，確診數稍獲趨緩。圖／縣府提供。
新竹縣今天新增1552例確診，連續一周確診人數未破2千人，確診數稍獲趨緩。圖／縣府提供。

新竹縣今天新增1552例新冠肺炎陽性確診案例，自本月9日起至今，連續一周確診人數未破2千人，與高峰期較，確診數稍獲趨緩；新竹縣政府持續加強防疫，宣布已著手規畫兒童疫苗第2劑接種時程，未來將循第1劑模式，採校園集中接種和社區院所接種站雙管齊下進行。

新竹縣衛生局針對今日疫情說明，轄內新增1552例確診案例中，分別為769名男性和783名女性，年齡分布0至100歲，12歲以下254人，65歲以上165人，多數集中18至64歲青壯年，約占67%。無症狀者1515人，約占98%。

竹縣新增1552例中，以竹北市523例、竹東鎮309例及湖口鄉199例，為確診數前三高地區。轄內確診者均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離2251人，居家照護列管人數6471人。

新竹縣各合約院所、衛生所皆持續提供疫苗接種服務；為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者接種疫苗，針對設籍新竹縣長者打疫苗贈送1000元禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

第4劑接種目前已開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，在打第3劑間隔5個月後可接種；另已陸續安排第一類醫事人員施打第4劑疫苗，竹縣符合對象大約5千人。

新竹 疫苗 衛生所

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