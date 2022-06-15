竹市＋1227 今年已累積5萬多名確診個案
新竹市今新增1227名確診個案，市府指出，今年以來已累積5萬4584名確診個案，目前累積居家照護者為9815人、居家隔離者為2063人。
衛生局表示，竹市體育館施打站（公園路295號）本周一至周五上午8至11點、下午2至5點持續提供符合中央規定接種資格民眾輝瑞疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。
另外，為提升醫療工作者保護力，指揮中心已開放第一類醫事人員於第三劑間隔滿5個月後接種第二次追加劑（第4劑），接種疫苗廠牌以莫德納、高端疫苗為主， 請符合接種資格者逕向新冠肺炎疫苗合約醫療院所預約接種（https://reurl.cc/QLD6ko） 。
民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種疫苗：「5至17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」、「6至11歲莫德納」診所（https://reurl.cc/0pnxb6）；各廠牌疫苗診所（https://reurl.cc/QLD6ko）。
市府提醒， 65歲以上長者及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。
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