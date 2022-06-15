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桃園小烏來宇內溪戲水區 7/1起對外開放

中央社／ 桃園15日電

桃園市長鄭文燦今天表示，小烏來宇內溪戲水區7月1日起對外開放，遊客須配合落實防疫規範；針對教育部提供給補習班及課照中心的快篩試劑，今天起至7月15日開放業者領取。

鄭文燦昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天上午以視訊方式主持桃園市政府防疫會議。

鄭文燦在會議中表示，考量小烏來宇內溪戲水區是戶外景點，桃園市政府觀光旅遊局規劃在開放期間，聘請救生員駐點執勤，遊客除戲水時可免戴口罩，於水岸邊和他人無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

鄭文燦也說，市府在今天、6月17日及6月18日開設26處社區接種站，提供65歲以上長者（原住民55歲以上）施打第1至第4劑莫德納疫苗，同時呼籲接種第3劑疫苗已滿5個月的長者，施打第4劑疫苗。

桃園市政府教育局長林明裕表示，因應暑假將至，教育部依據學生、教職員工數及規模，提供快篩試劑給補習班及課照中心作為備用防疫資源。

林明裕表示，預計針對小型規模發放每家40劑、中型每家80劑、大型每家160劑、超大型每家200劑；桃園市獲配總劑量共8萬9040劑，預計今天起至7月15日在中原大學、健行科技大學開放業者領取。

桃園市長 莫德納疫苗 鄭文燦

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