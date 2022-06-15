桃園小烏來宇內溪戲水區 7/1起對外開放
桃園市長鄭文燦今天表示，小烏來宇內溪戲水區7月1日起對外開放，遊客須配合落實防疫規範；針對教育部提供給補習班及課照中心的快篩試劑，今天起至7月15日開放業者領取。
鄭文燦昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天上午以視訊方式主持桃園市政府防疫會議。
鄭文燦在會議中表示，考量小烏來宇內溪戲水區是戶外景點，桃園市政府觀光旅遊局規劃在開放期間，聘請救生員駐點執勤，遊客除戲水時可免戴口罩，於水岸邊和他人無法保持社交距離時，仍應戴口罩。
鄭文燦也說，市府在今天、6月17日及6月18日開設26處社區接種站，提供65歲以上長者（原住民55歲以上）施打第1至第4劑莫德納疫苗，同時呼籲接種第3劑疫苗已滿5個月的長者，施打第4劑疫苗。
桃園市政府教育局長林明裕表示，因應暑假將至，教育部依據學生、教職員工數及規模，提供快篩試劑給補習班及課照中心作為備用防疫資源。
林明裕表示，預計針對小型規模發放每家40劑、中型每家80劑、大型每家160劑、超大型每家200劑；桃園市獲配總劑量共8萬9040劑，預計今天起至7月15日在中原大學、健行科技大學開放業者領取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言