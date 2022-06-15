車輛報廢不麻煩 竹市監理站推代檢廠一站式報廢服務

車輛報廢手續繁複，各地常有廢棄車輛棄置路旁，衍生環境或治安疑慮。新竹市監理站今天宣布推出「車輛報廢號牌一站式回收服務」，民眾可就近選擇關東橋汽車、境福汽車、興牛埔汽車3家代檢廠辦理車體回收、車籍報廢、繳納汽燃費、繳納牌照稅及獎勵金申請等5大服務，簡單又方便。

新竹市監理站站長周景朗說，據交通部統計，台灣每年廢車回收的數量高達百萬輛，但是其中僅70萬輛完成報廢申請，另外30萬輛則多因為車主認為程序繁瑣，導致辦理車輛報廢意願低落，衍生廢棄車輛棄置路邊，號牌被不當挪用也形成治安漏洞。

站方指出，民眾原本須自行尋找合法車體回收商並至監理站、稅務局、環保局辦理手續，耗費大量時間精力，新竹市監理站特別與轄下關東橋汽車、境福汽車、興牛埔汽車3家代檢廠合作推動「車輛報廢號牌一站式回收服務」將原本繁複的申辦及繳費程序透過數位化一站辦理方式，提升民眾報廢回收意願。

目前新竹市共有3家代檢廠提供「車輛報廢號牌一站式回收服務」，如各位車主有老舊汽機車輛報廢需求，可逕洽「境福汽車」新竹市香山區南隘路二段188號03-5375549、「興牛埔汽車」新竹市香山區牛埔路276號03-5380058、「關東橋汽車」 新竹市東區光復路一段525號03-5790981。