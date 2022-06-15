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反坤輿掩埋場再起抗爭 水泥塊轎車出動 雙方出招爭路權
苗栗縣政府昨天下午核發坤輿掩埋場試運轉計畫，消息傳出反坤輿自救會成員連夜開會，並吊掛6塊大型水泥塊，堆置在場址大門口左側，防止大車進出；坤輿員工今天一早上班，將4輛轎車停在大門口、違停在路邊慢車道上，凸顯路權爭議。
今天上午警方也派出大批警力到場，維護台1線北上交通安全外，同時也現場蒐證並警戒，防止雙方有進一步的衝突發生。
反坤輿自救會發聲明指出，很遺憾苗栗縣政府環保局在未釐清坤輿的諸多爭議下，仍然堅持護航坤輿試運轉計畫過關，但對於縣長徐耀昌和環保局官員護航坤輿的作為也不太意外，畢竟也不是第一次護航坤輿。自救會會加派人手輪班，死守家園，盡力撐過90天，保護苗栗的好山好水。
自救會總幹事陳祺忠表示，鄉親已經做好長期抗爭準備，堆置水泥塊主要是阻擋大車進入，防止坤輿試運轉作業，但並不影響轎車及人員進出安全。
坤輿公司業務經理王亞綺則表示，目前尚未接到核准試運轉的公文書，她是主張自救會應該在他們集會遊行的路權範圍之內，必須讓出8公尺的通道，現在用水泥塊封路已導致坤輿員工無法開車進出上班，希望警方能公正執法。
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