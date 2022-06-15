反坤輿掩埋場再起抗爭 水泥塊轎車出動 雙方出招爭路權

苗栗縣政府昨天下午核發坤輿掩埋場試運轉計畫，消息傳出反坤輿自救會成員連夜開會，並吊掛6塊大型水泥塊，堆置在場址大門口左側，防止大車進出；坤輿員工今天一早上班，將4輛轎車停在大門口、違停在路邊慢車道上，凸顯路權爭議。

今天上午警方也派出大批警力到場，維護台1線北上交通安全外，同時也現場蒐證並警戒，防止雙方有進一步的衝突發生。

反坤輿自救會發聲明指出，很遺憾苗栗縣政府環保局在未釐清坤輿的諸多爭議下，仍然堅持護航坤輿試運轉計畫過關，但對於縣長徐耀昌和環保局官員護航坤輿的作為也不太意外，畢竟也不是第一次護航坤輿。自救會會加派人手輪班，死守家園，盡力撐過90天，保護苗栗的好山好水。

自救會總幹事陳祺忠表示，鄉親已經做好長期抗爭準備，堆置水泥塊主要是阻擋大車進入，防止坤輿試運轉作業，但並不影響轎車及人員進出安全。