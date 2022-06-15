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新竹市荔枝節周六開跑 沈慧虹支持果農幫賣荔枝

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，開放7處農園採果。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，開放7處農園採果。圖／市府提供

2022新竹荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，副市長沈慧虹今天出席宣傳記者會，宣布竹市7座荔枝觀光果園將自18日起陸續開放採果，入園前150名發放限量「入場體驗券」，可折抵50元購買優惠，分享臉書貼文有機會抽中組荔枝網美花束。

由於連日來市府公開市政行程都是安排沈慧虹出席，地方解讀市長林智堅交棒意味濃厚。沈出席荔枝節活動也被問到此事，她表示，自己來到新竹8年，「新竹是我的家」，眼前就是把市政工作做到最好，並說她與市長相互分工，彼此有時間就去關心地方。

新竹市香山是全台產季最晚、最北端的荔枝產地，3種荔枝品種黑葉、糯米荔枝、桂味，皆有各自擁護者。市府今天在擁有百年荔枝樹、傳承五代的蔡明風觀光果園舉行記者會，希望民眾能在疫情過後走出戶外，把握荔枝最後產季，以行動支持果農。

「農民相當辛苦，總是看天吃飯。」沈慧虹說，新竹市荔枝採收期從6月下旬至7月中旬，今年受氣候影響，荔枝產量較往年少，請大家把握機會，不論是野外採果順道遊香山，或到農業直銷站選購，甚至宅配服務，「歡迎一起品嚐最對味的在地風味。」

新竹市農會理事長陳勝賢表示，新竹市荔枝種植面積約20公頃，產量約4萬斤，今年因降雨日數多，產量只剩下3成。農民直銷站也有銷售，今年首度推出「荔即享用-單人隨手罐」、「好荔成雙-雙享餐」與「荔枝分享盒-家庭組」，考量疫情及消費習慣改變，同步推出線上購買通路。

市府產業發展處指出，新竹市開放7家荔枝觀光果園分別為風谷荔枝觀光果園、德聲農場、從容觀光果園、春記農場、蓮海荔枝園、蔡明風荔枝觀光果園與茄苳農場，詳情連絡新竹市農會推廣部03-5385254或03-5386143轉500。

2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，開放7處農園採果。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，開放7處農園採果。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，副市長沈慧虹今天出席宣傳記者會。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，副市長沈慧虹今天出席宣傳記者會。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，開放7處農園採果。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，開放7處農園採果。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，副市長沈慧虹今天出席宣傳記者會。圖／市府提供
2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」將於周六開跑，副市長沈慧虹今天出席宣傳記者會。圖／市府提供

荔枝 新竹 疫情

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