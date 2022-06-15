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坤輿事廢掩埋場重提試運轉獲准 苗環保局澄清外界質疑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
坤輿公司在造橋鄉開發事業廢棄物掩埋場引發地方反彈，抗爭多時。聯合報系資料照
坤輿公司在造橋鄉開發事業廢棄物掩埋場引發地方反彈，抗爭多時。聯合報系資料照

坤輿公司在造橋鄉開發事業廢棄物掩埋場引發地方反彈，業者重提試運轉計畫昨天獲苗栗縣環保局原則同意，反坤輿自救會上午發布簡短聲明表達遺憾，強調會加派人手輪班死守家園，盡力撐過90天的試運轉期限。

時代力量苗栗縣長參選人、縣議員宋國鼎在臉書指出，縣府在核准試運轉公文中提到「貴公司所提申請文件若有不實部分，造成本府審核有誤，應由貴公司自負法律責任」、「若考量維護現場作業安全，應聘請立案登記之保全公司」，質疑「這是暗示文件可能造假，坤輿公司可能再派黑衣人來對付鄉親？還是為了撇清責任？」

宋並質疑說，公文還指出坤輿這次使用桃園蘆竹的地磅站作為試運轉之用，可以推測這是為了迴避坤輿門口的地磅站應納入開發範圍的爭議，才從桃園「借來」地磅站，沒想到縣府也照單全收。

苗栗縣環保局提出說明，強調坤輿案多次發生業者與居民衝突，縣府內部在局處協商時達成共識，如有試運轉計畫獲准時，建議業者聘請合法保全公司維持秩序，避免發生不理性衝突，這部分是建議事項，並非法規要求；至於地磅站也符合環保法規「第三公證過磅單位」相關規定，環保署曾作過解釋。

坤輿此次提出的試運轉計畫獲縣環保局原則同意，期間從6月14日至9月11日共90天，試運轉廢棄物總量為2160公噸，種類包括廢塑膠420公噸、廢橡膠50公噸、廢玻璃及陶瓷、磚、瓦、黏土廢棄物共70公噸、廢纖維100公噸、廢金屬20公噸、中間處理後物質1500公噸。

坤輿公司在造橋鄉開發事業廢棄物掩埋場引發地方反彈，抗爭多時。聯合報系資料照
坤輿公司在造橋鄉開發事業廢棄物掩埋場引發地方反彈，抗爭多時。聯合報系資料照

苗栗縣長 廢棄物 桃園

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