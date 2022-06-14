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苗縣府核發坤輿掩埋場試運轉計畫 自救會連夜進駐抗爭

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天下午核發坤輿掩埋場試運轉計畫。記者吳傑沐／翻攝
苗栗縣政府今天下午核發坤輿掩埋場試運轉計畫。記者吳傑沐／翻攝

苗栗縣政府今天下午核發坤輿掩埋場試運轉計畫，公文書一曝光，反坤輿自救會成員連夜進駐場址開會，新聞聯繫人陳祺忠臉書PO文說「接下來三個月是一場硬仗」，曾任環保署副署長的詹順貴留言「我看到公文內容了，非常惡質！」

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎晚間也在臉書PO文說，苗栗縣政府對無視諸多爭議與違法事實，核准了坤輿掩埋場的試運轉計畫。未來的90個夜晚，造橋龍昇的鄉親，又要提心吊膽、輪值守夜。面對冷血無情、眼中只有利益的苗栗縣政府，再多言語，都很難表達我的憤怒。

他說：「我只有一句話，對抗官商勾結的不公不義，我一定用最堅決的行動，守護鄉親、奮戰到底！過去如此，現在如此，未來，當然也是如此。為了黑夜中殘弱的鄉親，為了不再讓苗栗蒙羞，一起捍衛自己的家鄉吧！」

宋國鼎並質疑，在核准試運轉公文中，苗栗縣政府提到「貴公司所提申請文件若有不實部分，造成本府審核有誤，應由貴公司自負法律責任」、「若考量維護現場作業安全，應聘請立案登記之保全公司」，這是暗示文件可能造假，坤輿公司可能再派黑衣人來對付鄉親？還是是為了撇清責任？

自救會夥伴也紛紛議論「真的太扯」、「直覺想趕在選前闖關」；自救會成員連夜進駐埋鍋造飯，準備做長期抗爭，經開會討論後，決定將會快速提訴願並再次聲請停止執行。

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎晚間也在臉書PO文說，對抗官商勾結的不公不義，一定用最堅決的行動，守護鄉親、奮戰到底。記者吳傑沐／翻攝
時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎晚間也在臉書PO文說，對抗官商勾結的不公不義，一定用最堅決的行動，守護鄉親、奮戰到底。記者吳傑沐／翻攝
宋國鼎質疑，公文中提到「貴公司所提申請文件若有不實部分，造成本府審核有誤，應由貴公司自負法律責任」、「若考量維護現場作業安全，應聘請立案登記之保全公司」，這是暗示文件可能造假，坤輿公司可能再派黑衣人來對付鄉親？還是是為了撇清責任？記者吳傑沐／翻攝
宋國鼎質疑，公文中提到「貴公司所提申請文件若有不實部分，造成本府審核有誤，應由貴公司自負法律責任」、「若考量維護現場作業安全，應聘請立案登記之保全公司」，這是暗示文件可能造假，坤輿公司可能再派黑衣人來對付鄉親？還是是為了撇清責任？記者吳傑沐／翻攝

苗栗縣長 自救會

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