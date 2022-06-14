坤輿申設事廢掩埋場 重提試運轉計畫獲通過許可90天

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，遭地方居民抗爭多時，業者4月重提試營運計畫，苗栗縣環保局審核後，今天已同意發給許可，期限至9月11日共90天。

反坤輿自救會6月7日曾會同民代至縣府前抗議，強烈要求在相關爭議釐清前，縣府不該許可坤輿掩埋場試運轉，環保局則重申行政機關須依法行政，對人民申請案件應受理並依規定審查，全程將嚴守公正、專業、嚴謹的態度與立場。

今天坤輿再度獲得試運轉許可，未來發展引發外界關注。