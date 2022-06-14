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坤輿申設事廢掩埋場 重提試運轉計畫獲通過許可90天

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，地方居民強烈反彈並抗爭多時。聯合報系資料照片
坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，地方居民強烈反彈並抗爭多時。聯合報系資料照片

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，遭地方居民抗爭多時，業者4月重提試營運計畫，苗栗縣環保局審核後，今天已同意發給許可，期限至9月11日共90天。

反坤輿自救會6月7日曾會同民代至縣府前抗議，強烈要求在相關爭議釐清前，縣府不該許可坤輿掩埋場試運轉，環保局則重申行政機關須依法行政，對人民申請案件應受理並依規定審查，全程將嚴守公正、專業、嚴謹的態度與立場。

今天坤輿再度獲得試運轉許可，未來發展引發外界關注。

縣府前年底核准坤輿試運轉計畫，但居民強烈反彈，去年元月初就開始在掩埋場入口埋鍋造飯長期抗爭，去年3月初縣府宣布中止坤輿試運轉計畫，但業者提訴願後，環保署9月下旬撤銷縣府中止試營運計畫的行政處分，縣府去年底同意恢復33天的試運轉期限到今年1月底，但因居民持續封阻入口，且雙方多次引爆衝突，業者最後仍無法達成試運轉條件，必須申請展延或重提試運轉申請。

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，地方居民強烈反彈並抗爭多時。聯合報系資料照片
坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，地方居民強烈反彈並抗爭多時。聯合報系資料照片

苗栗縣 自救會

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