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竹縣婦幼館18日設接種站 長者打疫苗加碼送好禮

中央社／ 新竹縣14日電

新竹縣府今天表示，大安醫院18日於竹縣婦幼館設置接種站，採線上預約；為鼓勵長者施打COVID-19疫苗，延長長者接種疫苗贈1000禮券活動至6月30日，還送2支快篩試劑

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣各合約院所及接種站皆持續提供服務，也延長設籍竹縣65歲以上（原住民55歲以上）長者打疫苗贈送新台幣1000禮券活動，從5月31日延到6月30日止，並加贈2支快篩試劑，鼓勵長者盡速把疫苗打好，透過完整接種疫苗保護自身健康。

縣府表示，竹縣大安醫院將在18日於新竹縣婦幼館開設接種站，提供疫苗接種服務，採線上預約制，預約時間從今天下午2時起開放。

縣府指出，第4劑疫苗接種部分，目前已開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，在施打第3劑疫苗間隔5個月後可接種，也已陸續安排第1類醫事人員施打。

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