桃園地標「新總圖」將完工 百萬本圖書力拚8月全數上架

桃園市立圖書館新總館2018年開工，現進入最後工程階段，市圖陸續將100萬本館藏圖書搬遷至新館上架，力拚10月開館試營運。市圖館長姚敦明表示，市府分3年編列2億元購書經費，陸續採購中外文圖書、雙視圖書及視聽電子資源；此外，市圖也將在暑期首度舉辦閱讀營隊，歡迎國小孩童報名。

桃園新總圖外觀以「生命樹」為設計特色，由地上8層、地下2層的「圖書館棟」，以及5層樓高的「電影院棟」組成，2棟建築物總樓地板面積約1萬4006坪，總工程經費約31億元，未來完工後串連藝文特區的多功能展演中心，肩負展演、商業、文化與休閒活動等功能。

副市長高安邦表示，新總圖不只是全國面積最大的圖書館，還結合國賓影城、蔦屋書店、台灣霹靂的文創展演與餐飲業的文化風格新據點，一次滿足民眾散步、看展、閱讀，享受美食及觀賞電影的文化饗宴好所在，並規畫全年舉辦各種主題性亮點展覽。

新總圖6月起開始上架100萬本圖書，姚敦明直言，上架工作看似輕鬆，但現在館內還沒有安裝冷氣，工作人員都必須揮汗、忍受高溫辛苦搬書，只希望用最快速度，盼在8月底前完成前期作業，在正式開館前內部也會壓力測試，提供讀者良好的讀書環境。