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頭份兒童及青少年暑期樂活營恢復舉辦 18日網路報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市公所籌畫的兒童及青少年暑期樂活學習營今年恢復舉辦，市公所上午說明相關訊息，將於18日上午開放網路報名。圖／頭份市公所提供
頭份市公所籌畫的兒童及青少年暑期樂活學習營今年恢復舉辦，市公所上午說明相關訊息，將於18日上午開放網路報名。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所籌畫的兒童及青少年暑期樂活學習營今年恢復舉辦，共有74梯次68項營隊，將比照往年採網路報名，網站將於6月18日上午7點開啟報名功能，每名學童限報名2項營隊，如未額滿6月21日起將開放第二階段報名，額滿為止。

頭份市公所每年籌辦的暑期樂活學習營廣受家長和青少年喜愛，一些熱門項目名額往往一開放報名就被秒殺，去年營隊因疫情三級警戒取消，今年疫情雖捲土重來，但防疫面向已不同，市公所今天開記者會公布樂活學習營報名相關資訊。

市公所指出，今年規畫的營隊梯次可提供頭份市兒童及青少年約2167人次參加，比照往年採網路報名，請家長留意，考量可能有市民家裡無電腦或不熟悉網路操作，市公所在受理報名第1天上午安排值班人員於客家文化課協助辦理線上報名與資格審核，但僅接受現場協助網路報名，不接受電話登記。

暑期營委由各校及各協會承辦，考量父母接送負擔及孩童交通，地點分散市內，學子可就近參加。今年營隊內容豐富，動態營隊除獨輪車、舞蹈、跆拳道，也辦各類球類；靜態營隊有繪本纏繞畫、文學探索營、科學育樂營、陶笛、版畫、瘋桌遊等多項。

此外，今年新增營隊有劍球育樂營、溜溜球育樂營、藍曬好好玩樂活學習營、河背客庄食農小達人、來古厝放暑假等營隊，可滿足學員多元選擇，為傳承客家文化，也提供8個客家主題的營隊供大家選擇，一起快樂學客語。

頭份市公所指出，今年恢復營隊活動，希望大家踴躍參與，後續若因疫情升溫，市公所將依中央疫情指揮中心規定研議是否取消辦理，請依市公所網頁及臉書公告為準；招生簡章已透過各高中職以下學校發放，相關訊息可上市公所網站查詢，或電洽頭份市公所客家文化課，電話663038轉1503。

頭份市公所籌畫的兒童及青少年暑期樂活學習營今年恢復舉辦，市公所上午說明相關訊息，將於18日上午開放網路報名。圖／頭份市公所提供
頭份市公所籌畫的兒童及青少年暑期樂活學習營今年恢復舉辦，市公所上午說明相關訊息，將於18日上午開放網路報名。圖／頭份市公所提供
頭份市公所籌畫的兒童及青少年暑期樂活學習營今年恢復舉辦，市公所上午說明相關訊息，將於18日上午開放網路報名。圖／頭份市公所提供
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客家文化 苗栗縣

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