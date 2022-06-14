桃青年局成立青年志工中心 協助志工及團體媒合

桃園目前已有超過7000名青年投入志願服務，桃市府青年局成立青年志工資源中心，以單一窗口、專人服務，滿足青年想當志工、企業團體想找志工的各類需求，民眾透過1通電話就能獲得解答。

青年局成立7年來，以主題體驗營隊、國際志工、返鄉服務、培訓課程、觀摩交流等供青年參與，不過卻遇到有青年志工想不知從何開始、企業機構或民間團體辦理公益活動想找青年志工不知從何處尋找、甚至是因應108年課綱，年輕學子需要充實自我學習歷程檔案，想取得服務學習時數卻苦無管道。

桃園新屋高中2年級彭惠暄表示，國中時就有接觸，目前也是桃園兒少代表之一到高中時參加地方創生社團後找同學一起加入志工行列，辦了3天2夜的營隊也在線上說故事給藍迪之家的兒童，而青年局也給予許多經費補助支持他們的志工服務。