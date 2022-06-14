聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃青年局成立青年志工中心 協助志工及團體媒合
桃園目前已有超過7000名青年投入志願服務，桃市府青年局成立青年志工資源中心，以單一窗口、專人服務，滿足青年想當志工、企業團體想找志工的各類需求，民眾透過1通電話就能獲得解答。
青年局成立7年來，以主題體驗營隊、國際志工、返鄉服務、培訓課程、觀摩交流等供青年參與，不過卻遇到有青年志工想不知從何開始、企業機構或民間團體辦理公益活動想找青年志工不知從何處尋找、甚至是因應108年課綱，年輕學子需要充實自我學習歷程檔案，想取得服務學習時數卻苦無管道。
桃園新屋高中2年級彭惠暄表示，國中時就有接觸，目前也是桃園兒少代表之一到高中時參加地方創生社團後找同學一起加入志工行列，辦了3天2夜的營隊也在線上說故事給藍迪之家的兒童，而青年局也給予許多經費補助支持他們的志工服務。
陳冠穎表示，青年志工中心成立透過單一窗口，就有專人可以解答民眾的疑惑及需求，更有4大項服務，分別為多元服務、志工培訓，還有這個學習歷程的時數證明及經費補助；並能針對青年朋友的不同興趣安排像是海洋保護、兒少陪伴、動物保護等主題讓青年志工參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言