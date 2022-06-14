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國民黨竹市議員不爭取連任 羅文熾「裸退」要當老百姓

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東區國民黨籍議員羅文熾確定不再爭取連任。圖／新竹市議會提供
新竹市東區國民黨籍議員羅文熾確定不再爭取連任。圖／新竹市議會提供

新竹市議員年底選戰激烈，國民黨資深議員羅文熾確定不再爭取連任，他引用蘇東坡詞句「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」表明心志，表示自己年齡到了不再選舉了，也沒有要推接棒的人選，待年底任期屆滿就「裸退」，要當個退休老百姓。

羅文熾是東區資深議員，歷任第4、5、7、8、9、10屆議員，中間第6屆因故未參與選舉曾中斷1屆，第7屆後連任迄今。羅確定不爭取連任議員後，加上本屆第1高票當選東區議員的鄭正鈐轉戰立委後空缺，留下上萬票源可觀，也讓東區議員選戰更添激烈。

68歲羅文熾早在年初就向支持者宣布年底不再參選議員，他今天下午表示，議員生涯自覺差不多了，希望在年底畫下一個圓滿的句點，雖然支持者都認為不能接受，還希望他能繼續選，但他援引蘇東坡詞句表明瀟灑的心境，表示人生就是這麼簡單，自己也沒有接班人，感謝大家對他的支持相挺。

羅文熾回顧自己的民代生涯近30年，曾爭取推動多條巷道拓寬、科學園區高壓電塔地下化等建設，也有感東區選民結構變化大，「民意代表一定會有下台的時候」，他認為只要不要被選民唾棄，就是身為民代成功的地方，希望自己下台能有個漂亮身影，是值得大家懷念、感念的。

羅文熾也說，這幾個月選民陸續知道他不繼續爭取連任的決定，包括幕僚、家人與鄉親都是依依不捨，昨天到金山寺參拜，也有選民主動上前吐露情感，甚至眼淚含眶，都讓他點滴在心。

羅文熾表示，東區議員年底選舉人才輩出，不少新秀都相當優秀，自己認為時間到來就該華麗轉身，也沒有要接掌其他什麼職務的規畫，就當個退休老百姓，希望能有時間好好遊山玩水去。

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