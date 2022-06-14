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桃園長者15至18日 可到26接種站打莫德納1~4劑
桃園市衛生局長王文彥今天下午在防疫會議後表示，明天（15日）和17、18日3天開設26處社區接種站，安排60歲以上（原住民族50歲）長者，接種莫德納疫苗第2劑追加劑（俗稱第4劑）。
王文彥說，只要今年1月15日前接種過追加劑第1劑（俗稱第3劑）的長者，都可以在這3天打第第4劑，另外，過去還沒打好第1、2或第3劑莫德納疫苗的長者，一樣可以利用這3天前往接種站補打疫苗，市府會送700元禮券、2支快篩、1包好米和愛心計程車接送服務。
衛生局表示，市府原本要造冊通知長者打疫苗，但是考量因為長者打疫苗的時間不一，造冊恐衍生混亂或漏列，最後決定改為宣導，鼓勵踴躍打第疫苗保護自己的健康。至於確診者是否也能打疫苗，依據中央指揮中心的建議，確診者可以在確診3個月後再打疫苗，原因是這3個月內有一定的保護力。（26接種站地點時段詳見圖卡）
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