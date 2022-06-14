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影／苗栗愛閱逗陣行啟動 年底前推出788場多元學習活動
「苗栗愛閱逗陣行」今天啟動，縣立圖書館結合原民中心、家庭教育中心將共同辦理新生兒閱讀推廣與禮袋贈書、多元閱讀、英語學習FOLLOE ME等活動，縣長徐耀昌上午在啟動儀式為小朋友說故事，宣布即起到年底將在縣內規畫646多元閱讀活動和142場書展，期盼縣民從小培育閱讀風氣並提升競爭力。
縣府指出，苗栗縣原住民族事務中心、家庭教育中心及苗栗縣公共圖書館共同辦理新生兒閱讀推廣與禮袋贈書及多元閱讀、英語學習Follow me，準備了適合0至5歲嬰幼兒閱讀的繪本圖書，分裝成1200套閱讀禮袋，要送給去年出生及入籍苗栗縣的新生兒家庭；禮袋內含5本書，包括教育部贈送的繪本圖書、閱讀手冊各一本，另外也提供縣府出版的3本兒童繪本「送子鳥驚魂記」、「苑裡喵遊記」、「猴子猴子你為什麼不爬樹」。
啟動儀式在縣立圖書館舉行，徐耀昌為文華國小兒童讀書會的小朋友導讀「送子鳥驚魂記」，並與孩子問答互動，小朋友紛紛舉手回應，絲毫不怯場，新港國中小的團隊也帶來雙語短劇表演。
徐耀昌在會中贈送新生兒家庭代表閱讀禮袋，宣示即日起至12月31日將在全縣各鄉鎮市公共圖書館規畫嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡、原住民、新住民、本土語言、數位E時代、英語學習等多元學習活動及書展，共有788場次邀民眾踴躍參加；相關訊息可上苗栗縣政府、苗栗縣立圖書館網站，或電037-559001及各鄉鎮市圖書館查詢。
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