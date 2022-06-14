北部首座再生水廠今簽約 第一期2025年完工

桃園北區水資源回收中心是全台最大BOT汙水處理廠，現在每天可產生8萬噸放流水，市府決定另外再蓋再生水廠，第一期投入47.28億經費，預計每日可產4萬噸、年產1370萬噸再生水供工業使用，未來全期完工後，估計每日可產再生水更達11.2萬噸，盼讓水資源發揮更大效益。

北區水資源回收中心再生水計畫經公開招商，由寶鼎公司取得特許權，負責投資興建再生水廠及管線建設，政府分期給付建設費。興建期3年、營運期15年，市府今與寶鼎簽訂投資契約。

水務局長劉振宇表示，該計畫分3期建設，完成後每日可提供11.2萬噸再生水；第一期先建置1座再生水廠及近30公里的輸水管線，預計2025年完成後，可日產約4萬噸再生水，經處理，水質優於自來水，將提供給觀音工業區亞東石化公司觀音廠、桃園煉油廠及南亞塑膠作為工業用水；二、三期則預計提供航空城計畫產業專區及沿線工業區。

水務局表示，桃園市用水主要依賴石門水庫等傳統水資源，現在推動第1期再生水計畫，不僅穩定產業用水，更相當於替換部份自來水，給16萬人民生使用，減輕石門水庫沉重供水壓力。