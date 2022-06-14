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桃園科技執法推手獲雙料模範 難忘1車4死車禍悲劇

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
桃市警局今上午頒發模範警察獎項，連國豐（右二）是4名獲獎者之一。圖／市警局提供
桃市警局今上午頒發模範警察獎項，連國豐（右二）是4名獲獎者之一。圖／市警局提供

桃園市交通警察大隊執法組長連國豐，24年前設置全桃第一座天羅地網，去年獨步全國推動租賃式闖紅燈科技執法，降低4成事故率，成功爭取擴大設置；他親力親為備受肯定，獲今年度模範警察、市府模範公務員雙料獎項，而這一切都源自多年前的一場4死車禍。

48歲的連國豐是中央警察大學犯罪防治系61期畢業，畢業後先到桃園監獄任職，不到一年轉警職，歷任犯罪預防科巡官及警務員、龜山派出所長、蘆竹分局交通組長等，2019年接任交大執法組長，在職期間也攻讀清華大學公共政策與管理碩士，汲取管理經驗。

連國豐在犯防科任職期間，時值桃市天羅地網起步期，他負責建置全桃園第一處，而現在也成警方打擊犯罪最佳利器，當上執法組長後，他在台61線建置全市第一處區間測速，大幅減少員警取締風險，也陸續引進「區間平均速率」、「公車站違規停車」、「違規跨越雙白線行駛」等取締設備，增加執法便利性。

連去年更開全國之先，首創推行「租賃式闖紅燈科技執法系統」，在全市20處路口試辦，為警方省下88.6%的建置經費，更降低事故率約4成，成功讓時任局長陳國進點頭，今年將擴大建置100處。

連國豐之所以戮力改善交通安全，源自2011至2014年龜山所長任內一件4死車禍，當時車上5名青年4人未成年，一行人在大年初二開車出遊，行經忠義路時疑因車速過快自撞，其中4人不幸離世，破碎遺體散落田埂間；連親自致電家屬告知死訊，看到家屬在所內崩潰痛哭，「我終身難忘」，立志避免悲劇再上演。

連國豐事必躬親，全程參與規劃每一個執法點，而現在正值執法設備驗收季，他今上午獲頒市警局模範警察後，馬上到桃園文中路查看移動式測速照相，下午又馬不停蹄到楊梅驗收固定式測速桿，認真表現讓長官同僚讚譽有加。

桃市交通警察大隊執法組長連國豐，首創闖紅燈科技執法，今獲頒模範警察獎項，市府模範公務員將於7月頒獎。記者楊湛華／攝影
桃市交通警察大隊執法組長連國豐，首創闖紅燈科技執法，今獲頒模範警察獎項，市府模範公務員將於7月頒獎。記者楊湛華／攝影

警察 桃園

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