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苗栗十大路口科技執法9月上路 24小時錄影取締違規

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
行政院核定補助3215萬多元，苗栗縣十大易肇事、易違規路口科技執法9月上路。圖／苗栗縣警局提供
行政院核定補助3215萬多元，苗栗縣十大易肇事、易違規路口科技執法9月上路。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣十大易肇事、易違規路口科技執法9月上路，將運用動態錄影、人工智慧過濾，根據路口特性量身打造取締違規，希望減少交通事故，提升路口安全。

台灣交通事故六成多在路口，路口科技執法系統在苗栗縣將是首次採用，縣警局長陳武康今天在縣務會議報告，行政院核定補助「協助地方政府建置交通科技執法設備」3215萬多元，預計今年9月完成建置執法，全天候錄影取締違規。

10處路口分別在苗栗市中正路與為公路、恭敬路與信義街、頭份市中華路與自強路、中正路與信東路、中央路與自強路、中央路與中興路、中央路與永貞路、竹南鎮環市路三段與光復路、苑裡鎮中山路與為公路、公館鄉台6線與苗26線口。

縣警局交通隊指出，警方盤點全縣前十大易肇事、易違規路口，分析環境、易違規事項，量身打造各個路口重點取締違規項目，其中最多的頭份市中華路與自強路口，2019年至2021年3年發生65件交通事故，造成34人受傷，取締違規388件，將來科技執法重點項目車輛未禮讓行人、違規停車、闖紅燈、超速。

第二名頭份市中正路與信東路口，3年發生55件交通事故，造成49人受傷，取締違規236件，科技執法重點項目車輛未禮讓行人、逆向行駛；第三名頭份市中央路與永貞路口，3年發生51件交通事故，造成24人受傷，取締違規308件，科技執法重點項目闖紅燈、超速、機車未依規定兩段式左轉，及不依標 誌、標線、號誌指示行駛。

苗栗縣 行政院

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