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波麗士大人來逛動物園！竹市推5天免費入園 邀警眷同行
明天是6月15日警察節，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園特別優待全國警職人員，即日起至19日一連5天出示證件即可免費入園，同行眷屬也免門票，還可獲得動物園限定筆記本套組，歡迎警察安排放電之旅，和家人一起逛全台原址現存最久的動物園
新竹市立動物園園長楊礎遠說，動物園保育員與警界一樣全年無休，警察是人民保母，兢兢業業服務全國民眾，守護人民身家安全及維護社會秩序，隨時待命、備極辛勞；而動物園保育員則是動物的保母，不只負責動物照養工作，還需定期更換動物展場棲架與遊具，為增進動物福祉絞盡腦汁，保持動物身心健康。
「波麗士大人辛苦了，有您真好！」楊礎遠說，警察與保育員服務對象雖不同，但體貼服務對象與達成工作目標的心意一致，動物園感謝警界對社會付出的辛勞，對警察同仁致上最高謝意，特邀請警察同仁帶全家人至竹市動物園遊園，增進親子互動，為生活充電。
動物園說明，新竹市立動物園開園時間為上午9時至下午5時，警界夥伴只要於入場票口處出示警職證件，就可免費入場遊園，陪同眷屬也免門票，還可領取動物園限定筆記本套組，歡迎全國警察朋友一同到動物園歡度警察節。
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