快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波麗士大人來逛動物園！竹市推5天免費入園 邀警眷同行

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立動物園推出警察免費入園活動。圖／市府提供
新竹市立動物園推出警察免費入園活動。圖／市府提供

明天是6月15日警察節，新竹市長林智堅今天宣布，新竹市立動物園特別優待全國警職人員，即日起至19日一連5天出示證件即可免費入園，同行眷屬也免門票，還可獲得動物園限定筆記本套組，歡迎警察安排放電之旅，和家人一起逛全台原址現存最久的動物園

新竹市立動物園園長楊礎遠說，動物園保育員與警界一樣全年無休，警察是人民保母，兢兢業業服務全國民眾，守護人民身家安全及維護社會秩序，隨時待命、備極辛勞；而動物園保育員則是動物的保母，不只負責動物照養工作，還需定期更換動物展場棲架與遊具，為增進動物福祉絞盡腦汁，保持動物身心健康。

「波麗士大人辛苦了，有您真好！」楊礎遠說，警察與保育員服務對象雖不同，但體貼服務對象與達成工作目標的心意一致，動物園感謝警界對社會付出的辛勞，對警察同仁致上最高謝意，特邀請警察同仁帶全家人至竹市動物園遊園，增進親子互動，為生活充電。

動物園說明，新竹市立動物園開園時間為上午9時至下午5時，警界夥伴只要於入場票口處出示警職證件，就可免費入場遊園，陪同眷屬也免門票，還可領取動物園限定筆記本套組，歡迎全國警察朋友一同到動物園歡度警察節。

新竹市立動物園推出警察免費入園活動。圖／市府提供
新竹市立動物園推出警察免費入園活動。圖／市府提供

動物園 警察 新竹

延伸閱讀

竹市＋1155 今年已累積5萬3357名確診個案

竹市長照ABC據點 今年將達143家成長8倍

男大生「煞到母猩猩」想討抱抱 下一秒牠熱情回應悲劇了..驚悚直擊片曝光

傳說吸血怪？美驚見不明生物「UAO」長髮尖嘴 市府公開照片

相關新聞

國民黨竹市議員不爭取連任 羅文熾「裸退」要當老百姓

新竹市議員年底選戰激烈，國民黨資深議員羅文熾確定不再爭取連任，他引用蘇東坡詞句「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」表...

桃園長者15至18日 可到26接種站打莫德納1~4劑

桃園市衛生局長王文彥今天下午在防疫會議後表示，明天（15日）和17、18日3天開設26處社區接種站，安排60歲以上（原住...

桃園地標「新總圖」將完工 百萬本圖書力拚8月全數上架

桃園市立圖書館新總館2018年開工，現進入最後工程階段，市圖陸續將100萬本館藏圖書搬遷至新館上架，力拚10月開館試營運...

坤輿申設事廢掩埋場 重提試運轉計畫獲通過許可90天

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，遭地方居民抗爭多時，業者4月重提試營運計畫，苗栗縣環保局審核後，今天已同...

桃青年局成立青年志工中心 協助志工及團體媒合

桃園目前已有超過7000名青年投入志願服務，桃市府青年局成立青年志工資源中心，以單一窗口、專人服務，滿足青年想當志工、企...

影／苗栗愛閱逗陣行啟動 年底前推出788場多元學習活動

「苗栗愛閱逗陣行」今天啟動，縣立圖書館結合原民中心、家庭教育中心將共同辦理新生兒閱讀推廣與禮袋贈書、多元閱讀、英語學習F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。