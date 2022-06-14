竹市偵查佐勤務忙「常過家門而不入」 獲頒模範警察

新竹市警察局二分局偵查佐蔡浩天已為竹市服務12、13年，曾查獲詐欺集團、販毒集團、組織犯罪等案件，「常過家門而不入」，雖然因勤務忙，家人難免抱怨沒時間陪伴，但家人仍會體諒、成為最大後盾，獲選為今年模範警察，於今天接受公開表揚。

另外還有一個「嬌點」，獲得模範警察的警務員李蒂，18歲起為竹市警察局服務，30幾年來經歷各種案件，覺得刑事單位的生活多采多姿，從處理選舉到幫派業務，皆表現優異，不過最讓她感動的是，目前兩個小孩也都在「救人」，一個在海上救人擔任潛水教練，另一個在陸地救人，同樣為偵查佐。

6月15日是警察節，竹市警察局今舉辦慶祝活動，由副市長沈慧虹到場公開表揚、頒發模範警察、失蹤人口查尋工作全國績優員警及警察局績優員警獎項。其中，模範員警獎項2人、失蹤人口查尋工作全國績優員警獎項1人、績優員警獎項16人。

沈慧虹說，除謝謝警察，也特別感謝警察眷屬，因為同仁照顧不到家裡時，就是在照顧市民，謝謝眷屬願意將家人奉獻給大家，保護新竹平安，所以在警察節前夕她祝福同仁跟眷屬都能平安順心。