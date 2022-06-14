泰豐輪胎昨起火 廠外空地工商綜合區遲遲未開發

桃園中壢區泰豐輪胎昨傳出火警，位於廠區外的輪胎堆放區出現大量濃煙，所幸燃燒面積不大迅速撲滅，不過卻讓附近居民回想起2017年泰豐輪胎起火的回憶，國民黨籍立委魯明哲及市議員梁為超今邀集相關單位會勘，並希望泰豐富負責任開發將工商綜合地，避免堆放廢棄物肇生危險。

泰豐輪胎昨晚5時30分許發生廠外空地堆放輪胎不明原因起火，所幸消防人員及時抵達迅速於30分鐘內撲滅，燃燒面積約10平方公尺，燒毀輪胎約100條，無人受傷；不過2017年1月泰豐輪胎廠房也曾經發生大火，當時佔地3000坪的廠房近半陷入火海，火勢更一度逼近鄰近社區，造成中壢區嚴重空氣污染，政府緊急測離鄰近141戶住戶。

豈料5年後當地又發生火警，昨一度讓附近居民擔憂；魯明哲表示，這塊1999年由泰豐集團購買並申請為工商綜合區，就像中壢大江、台茂等區域，不過20多年過去仍是荒蕪雜草一片，強烈懷疑泰豐是不是想要炒地皮，5年前大火後，只看到泰豐股權爭奪戰，市府應按照當年法規將土地回到工業區，留下公設、撤銷開發執照，民眾等待的娛樂設施、商業城沒看到，卻堆置易燃物。

梁為超指出，輪胎為易燃物，不過須達300度高溫才能燃燒，盼消防局盡速查出起火原因，泰豐的土地位在市中心，往來車輛多，希望泰豐負起責任開發土地，將堆棄的廢棄物清除。

泰豐集團副總經理邱福枝表示，土地已委請專家開始做規劃，並針對市場需求重新做商業規劃，盡力規劃出工商綜合區；而現在廠區外約2萬8000個產品，為去年遭受美國反傾銷所退運回台灣，除盡量轉售以外，部分計畫報廢，不過卻不幸發生火警，他相當抱歉。