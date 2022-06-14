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竹北精華區路面塌陷路基掏空 馬路變波浪原因待查
新竹縣竹北市勝利二路驚傳道路下陷，該路段屬精華區，緊鄰竹北喜來登飯店，以及興建中住辦混合摩天地標建案基地端路面。因不明原因出現長約3.42公尺、6公尺寬的路面下陷，筆直馬路變成波浪狀，當地居民質疑受連日大雨及一旁建案工程影響，希望相關單位儘速釐清善後。
路面下陷處就在竹北五福宮廟前路段，竹北市十興里長毛振福今早發現即通報縣府工務處、竹北市公所到場了解。毛振福說，勝利二路是通往新竹工業區及科學園區的重要道路，目前該路面呈現不規則波浪狀，影響面積約占1.5個車道，勢必對上下班交通造成影響，目前先用安全錐圍圍起來，避免影響交通安全。
附近社區居民及毛振福都擔心，可能受到連日下雨造成路面凹陷；一旁建案工地也正進行地下室工程深挖6樓，大家紛紛懷疑是建案施工造成馬路無端下陷。附近住戶說，該案申請開發做環評時，他們就擔憂工程開挖，可能影響周邊道路及地基，如今果然一語成讖。
建案工程代表劉姓協理獲悉後，立刻調度怪手等機具進場，並會同台電人員共同開挖，初步檢視路基有局部掏空狀況，詳細原因還待釐清。毛振福提醒民眾，短期內建議民眾改走勝利一路或勝利三路替代，避免耽誤行程、造成用路危機。
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