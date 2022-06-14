快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹東鎮周五起3天發疫苗 鎮民每人可免費取5劑

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹即時報導
竹東鎮本周末將對設籍鎮民發放免費快篩，通知單已陸續委託里長投遞。圖／本報系資料照
竹東鎮本周末將對設籍鎮民發放免費快篩，通知單已陸續委託里長投遞。圖／本報系資料照

新竹縣竹東鎮是全台搶先宣布對居民免費發放快篩的鄉鎮，鎮公所表示本周五起連3天將發放快篩，只要今年5月31日前設籍的鎮民都可領，每人有5劑配額，由每戶1人代表領取，通知單已陸續投遞，提醒民眾攜帶身分證及印章領取。

鎮公所表示，因前陣子快篩之亂，讓鎮長張順朋痛心民眾竟要忍受日曬雨淋排隊搶快篩，因此早早就與代表會代表們討論由公所購入快篩免費發放，快篩採購案也在日前代表會臨時會上順利快速通過。

竹東鎮共採購50萬劑快篩，根據設籍資料有96000名鎮民可受惠，領取資格不分年紀，只要在今年5月31日前設籍竹東鎮，就能有領取資格。

鎮公所提醒，發放方式由每戶戶長1人代表即可，依照通知單上登載的領取地點前往領取，務必記得帶到戶長個人的身分證及印章，如果非由戶長代表領取，則同時需要戶長及代領人的身分證及印章。

但與此同時，同樣預計發放快篩的竹北市，卻發生採購快篩的廠商爆發疑似用中國製快篩冒充美國製，不符合採購資格，因此竹北市公所緊急停止採購，也不排除對廠商提出告訴，同時遺憾表示竹北市快篩發放計畫生變，暫時無法如期進行。

快篩 北市 身分證

延伸閱讀

公校師領不到公費快篩還要代發補教 基層怨被當宅急便

中職／味全龍二軍野手陳品捷身體不適 快篩陽性

富樂快篩有問題大鑫遭搜索 竹北市公所喊告 擬求償

有症狀不做快篩直接衝急診？ 醫師曝「真實原因」有夠傻眼

相關新聞

國民黨竹市議員不爭取連任 羅文熾「裸退」要當老百姓

新竹市議員年底選戰激烈，國民黨資深議員羅文熾確定不再爭取連任，他引用蘇東坡詞句「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」表...

桃園長者15至18日 可到26接種站打莫德納1~4劑

桃園市衛生局長王文彥今天下午在防疫會議後表示，明天（15日）和17、18日3天開設26處社區接種站，安排60歲以上（原住...

桃園地標「新總圖」將完工 百萬本圖書力拚8月全數上架

桃園市立圖書館新總館2018年開工，現進入最後工程階段，市圖陸續將100萬本館藏圖書搬遷至新館上架，力拚10月開館試營運...

坤輿申設事廢掩埋場 重提試運轉計畫獲通過許可90天

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申請開發事業廢棄物掩埋場，遭地方居民抗爭多時，業者4月重提試營運計畫，苗栗縣環保局審核後，今天已同...

桃青年局成立青年志工中心 協助志工及團體媒合

桃園目前已有超過7000名青年投入志願服務，桃市府青年局成立青年志工資源中心，以單一窗口、專人服務，滿足青年想當志工、企...

影／苗栗愛閱逗陣行啟動 年底前推出788場多元學習活動

「苗栗愛閱逗陣行」今天啟動，縣立圖書館結合原民中心、家庭教育中心將共同辦理新生兒閱讀推廣與禮袋贈書、多元閱讀、英語學習F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。