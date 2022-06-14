竹東鎮周五起3天發疫苗 鎮民每人可免費取5劑

新竹縣竹東鎮是全台搶先宣布對居民免費發放快篩的鄉鎮，鎮公所表示本周五起連3天將發放快篩，只要今年5月31日前設籍的鎮民都可領，每人有5劑配額，由每戶1人代表領取，通知單已陸續投遞，提醒民眾攜帶身分證及印章領取。

鎮公所表示，因前陣子快篩之亂，讓鎮長張順朋痛心民眾竟要忍受日曬雨淋排隊搶快篩，因此早早就與代表會代表們討論由公所購入快篩免費發放，快篩採購案也在日前代表會臨時會上順利快速通過。

竹東鎮共採購50萬劑快篩，根據設籍資料有96000名鎮民可受惠，領取資格不分年紀，只要在今年5月31日前設籍竹東鎮，就能有領取資格。

鎮公所提醒，發放方式由每戶戶長1人代表即可，依照通知單上登載的領取地點前往領取，務必記得帶到戶長個人的身分證及印章，如果非由戶長代表領取，則同時需要戶長及代領人的身分證及印章。

但與此同時，同樣預計發放快篩的竹北市，卻發生採購快篩的廠商爆發疑似用中國製快篩冒充美國製，不符合採購資格，因此竹北市公所緊急停止採購，也不排除對廠商提出告訴，同時遺憾表示竹北市快篩發放計畫生變，暫時無法如期進行。