食蟹獴用這個動作吃非洲大蝸牛 網讚不愧萌獴的名號

台灣石虎保育協會申請認養國產署土地推動石虎保育，前期作業自動相機最近記錄到一隻食蟹獴，用籃球動作跨下傳球敲食非洲大蝸牛，協會認為學習來的行為，讚嘆不愧萌獴的稱號。

苗栗縣是石虎最重要的棲地，縣府委託專業團隊2年調查結果，推估350隻左右，石虎協會申請認養國有非公用邊際土地保育石虎，已完成通霄鎮楓樹窩1筆、面積0.17公頃，此外，申請階段有41筆、41.65公頃，其中，造橋鄉1處預定認養區，豐富生態讓協會人員驚艷。

協會指出，今年3月初協會現勘預定認養區，其中在造橋鄉4線道路旁廢棄步道多根水泥柱旁，集中堆置許多非洲大蝸牛空殼，初步研判食蟹獴取食後留下的，因此架設紅外線自動相機監測，最近取回相機，發現紀錄到第三級保育野生動物食蟹獴敲食非洲大蝸牛。

食蟹獴咬著蝸牛殼到水泥柱旁，後腳站立並用前腳捧住非洲大蝸牛，用力從後腳中間往後甩向水泥柱後，取食蝸牛肉，協會認為食蟹獴適應環境的一部分，過程全都錄，影片PO在網路，網友讚嘆一個跨下傳球的概念，不愧萌獴的名號。

期間預定認養區還拍到竹雞、小彎嘴畫眉、灰腳秧雞、白尾八哥，及白腹鶇、紅喉歌鴝等鳥類，哺乳動物則有巢鼠、鼬獾、白鼻心、山羌，及穿山甲，生態豐富而多樣。

協會指出，已認養的楓樹窩土地，除是瀕臨絕種第一級保育類野生動物石虎活動利用環境，另有多種野生動物利用，石虎棲息生存與整體周邊認養環境息息相關，協會依據認養計畫也推動土地巡守監測、生態保育教育、友善農作體驗，及導覽等工作，深化石虎保育，並達到推廣效益。 台灣石虎保育協會在預定認養區架設自動相機，最近記錄到一隻食蟹獴敲食非洲大蝸牛過程，網讚不愧萌獴的稱號。圖／台灣石虎保育協會提供

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