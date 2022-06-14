快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食蟹獴用這個動作吃非洲大蝸牛 網讚不愧萌獴的名號

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣石虎保育協會在預定認養區架設自動相機，最近記錄到一隻食蟹獴敲食非洲大蝸牛過程，網讚不愧萌獴的稱號。圖／台灣石虎保育協會提供
台灣石虎保育協會在預定認養區架設自動相機，最近記錄到一隻食蟹獴敲食非洲大蝸牛過程，網讚不愧萌獴的稱號。圖／台灣石虎保育協會提供

台灣石虎保育協會申請認養國產署土地推動石虎保育，前期作業自動相機最近記錄到一隻食蟹獴，用籃球動作跨下傳球敲食非洲大蝸牛，協會認為學習來的行為，讚嘆不愧萌獴的稱號。

苗栗縣是石虎最重要的棲地，縣府委託專業團隊2年調查結果，推估350隻左右，石虎協會申請認養國有非公用邊際土地保育石虎，已完成通霄鎮楓樹窩1筆、面積0.17公頃，此外，申請階段有41筆、41.65公頃，其中，造橋鄉1處預定認養區，豐富生態讓協會人員驚艷。

協會指出，今年3月初協會現勘預定認養區，其中在造橋鄉4線道路旁廢棄步道多根水泥柱旁，集中堆置許多非洲大蝸牛空殼，初步研判食蟹獴取食後留下的，因此架設紅外線自動相機監測，最近取回相機，發現紀錄到第三級保育野生動物食蟹獴敲食非洲大蝸牛。

食蟹獴咬著蝸牛殼到水泥柱旁，後腳站立並用前腳捧住非洲大蝸牛，用力從後腳中間往後甩向水泥柱後，取食蝸牛肉，協會認為食蟹獴適應環境的一部分，過程全都錄，影片PO在網路，網友讚嘆一個跨下傳球的概念，不愧萌獴的名號。

期間預定認養區還拍到竹雞、小彎嘴畫眉、灰腳秧雞、白尾八哥，及白腹鶇、紅喉歌鴝等鳥類，哺乳動物則有巢鼠、鼬獾、白鼻心、山羌，及穿山甲，生態豐富而多樣。

協會指出，已認養的楓樹窩土地，除是瀕臨絕種第一級保育類野生動物石虎活動利用環境，另有多種野生動物利用，石虎棲息生存與整體周邊認養環境息息相關，協會依據認養計畫也推動土地巡守監測、生態保育教育、友善農作體驗，及導覽等工作，深化石虎保育，並達到推廣效益。

台灣石虎保育協會在預定認養區架設自動相機，最近記錄到一隻食蟹獴敲食非洲大蝸牛過程，網讚不愧萌獴的稱號。圖／台灣石虎保育協會提供
台灣石虎保育協會在預定認養區架設自動相機，最近記錄到一隻食蟹獴敲食非洲大蝸牛過程，網讚不愧萌獴的稱號。圖／台灣石虎保育協會提供

認養 石虎 非洲

延伸閱讀

雨水多這種西瓜不爛又豐收 吃過的人：謝謝再聯絡

85歲教宗膝痛延後非洲行 2件事「不尋常」傳提前退位

小琉球擬收保育費跨出第一步 平台會議一片贊同聲

英新增77猴痘病例 成非洲外最大確診國

相關新聞

海蟾蜍飼養者今天前需登記 私下繁殖買賣最高可罰5萬

農委會已於今年4月7日公告海蟾蜍為有害入侵種，今年4月15日生效後，飼養者必須於6月14日前，向所在地縣市政府完成登記備...

食蟹獴用這個動作吃非洲大蝸牛 網讚不愧萌獴的名號

台灣石虎保育協會申請認養國產署土地推動石虎保育，前期作業自動相機最近記錄到一隻食蟹獴，用籃球動作跨下傳球敲食非洲大蝸牛，...

2年前愛犬託人照顧後過世 她收到1封信通知「狗狗奇蹟復活」感人重逢

能夠與毛孩重逢對每個飼主來說都是最感動的記憶。一名女飼主的狗狗早在兩年前就已經過世，日前她卻收到來自動保基金會的信件，表示她的狗在收容所中等主人接回，滿頭問號的她最後還是決定到收容所看看，結果她的愛犬沒有死掉，意外跟愛犬重逢的驚奇過程讓女子淚崩。

貪玩又愛睏…「灰精靈」嘴咬球倒沙發呼呼大睡 一張照片網路爆紅

想玩卻又愛睏怎麼辦？那就把球叼著在夢裡繼續玩！威瑪犬魯皮（ルピ）近日因為一張照片在網路上爆紅，像人一般靠在沙發上杜辜的畫面，嘴裡卻還咬著一顆網球，貪玩又難擋睡魔的反應相當可愛。

奶貓爬進熟睡爸媽懷中求陪玩 發現叫不起來「氣到扭動狂踏踏」：快醒來！

小朋友不睡覺卻很愛跟爸爸媽媽黏一起的狀況應該不少家庭都很有感。日前一段超可愛短片在網路上瘋傳，一隻可愛的小奶貓窩在爸媽懷裡，只見爸媽兩隻貓咪都睡翻了，但小奶貓卻還是很有精神，不斷磨蹭爸媽求抱抱，可愛的模樣融化了2百萬人。

麝香貓寶寶跟媽媽走丟了現身民宅 他這麼做被教授大讚「是最好的處置」

路邊常會遇到一些野生動物的小寶寶，但怎麼做才是最正確的救援方式呢？台師大生命科學系教授林思民發文分享自身經驗，住山上的親戚在家中後院發現一隻保育類動物麝香貓的寶寶，疑似是走丟了找不到媽媽，因為擔心麝香貓媽媽找不到寶寶，於是便把寶寶放在原本發現的地方，教授大讚「真是最好的處置」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。