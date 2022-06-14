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宋國鼎解密苗栗選舉文化問卷調查:85%不信政治獻金申報

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天上午接受廣播直播節目專訪，解密苗栗選舉文化問卷調查報告，竟有高達85%的人不相信政治人物有誠實申報政治獻金收支。記者吳傑沐／攝影
時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天上午接受廣播直播節目專訪，解密苗栗選舉文化問卷調查報告，竟有高達85%的人不相信政治人物有誠實申報政治獻金收支。記者吳傑沐／攝影

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎，今天上午接受廣播直播節目專訪，暢聊近期苗栗大小事，從疫情到選情，同時也解密苗栗選舉文化問卷調查報告，竟有高達85%的人不相信政治人物有誠實申報政治獻金收支。

宋國鼎分析，苗栗疫情整體還算穩定，但徐耀昌帶領的縣府整個狀況外，是靠苗栗人民的自主防疫推著縣府往前跑。先前議會質詢徐縣長，縣長對於疫情推估、防疫準備都沒掌握，包含長者疫苗施打率、施打站的設置，防疫關懷包，都是在民眾不斷推動才被動進行，造成不少民怨。

宋國鼎補充，苗栗今年的疫情不若去年，北苗的科技產業鏈並未爆發大規模的感染，主要受到影響的產業還是觀光、餐飲。

談到選情，宋國鼎說過去大多認為苗栗藍大於綠，小黨完全沒機會，但宋國鼎以林智堅市長為例，當年也是不被看好卻突破重圍，為新竹帶來新氣象。

宋國鼎強調，改變選風才能改變政治，談政見才有意義，所以率先定期公布政治獻金收支，希望帶來改變選舉文化的運動。政治獻金帳戶開立以來，短短不到一個月已突破百萬元的捐款，許多捐款者留言說這是他們第一次捐款給政治人物。

宋國鼎補充，上周五團隊啟動選舉文化的問卷調查，在將近400份有效問卷，高達85%的人不相信政治人物有誠實申報政治獻金收支。

針對上個月推出的海選募集候選人，宋國鼎表示，迄今已經收到不少人報名，願意投身選戰拼一次苗栗改變的機會，真正的關鍵在於，苗栗人不是不想改變，而是害怕改變如果沒有發生，未來會不會對自己產生不良的影響，這才是改變苗栗最大的門檻。

宋國鼎 疫情 政治獻金

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