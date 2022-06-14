聽新聞
test
0:00 / 0:00
擲筊聖杯連連 他分任兩宮廟爐主 同日辦過爐
苗栗縣每年與通霄鎮白沙屯媽祖相隨一起徒步進香的後龍鎮山邊媽祖，今年擲筊勝出的值年爐主林文秀，相隔一周又擲筊勝出，擔任通霄三仙宮爐主，相當難得，前天一起辦理兩宮廟過爐儀式，吸引信徒親友湊熱鬧，相迎神靈仙尊到府。
今年82歲高齡的林文秀說，他本身是通霄新埔農戶，娶了山邊地區的姑娘，因此與山邊媽祖有了淵源，具會員資格，一輩子就這次臨時報名參加值年爐主的擲筊，上月27日媽祖回鑾安座後，當天下午擲筊爐主，在50多人激烈爭奪中，他以連續擲出7聖杯而中選。
本月5日（農曆5月7日）三仙宮慶賀巧聖先師誕辰也同時辦理爐主擲筊，林文秀又以連續6聖杯勝出；由於林家經營的家具工廠與三仙宮相鄰不到百公尺，與主管木工的巧聖先師可說是一脈相承，能在50多位參與擲筊會員中勝出，也算是得償所願。
前天上午，林家在經營的百均傢俱公司前一起辦理兩宮廟過爐儀式，將山邊媽祖及三仙宮巧聖、荷葉、爐公先師請靈回家供奉，現場湊熱鬧信徒親友紛紛祝賀「今年一定發，財源滾滾」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言