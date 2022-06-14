擲筊聖杯連連 他分任兩宮廟爐主 同日辦過爐

苗栗縣每年與通霄鎮白沙屯媽祖相隨一起徒步進香的後龍鎮山邊媽祖，今年擲筊勝出的值年爐主林文秀，相隔一周又擲筊勝出，擔任通霄三仙宮爐主，相當難得，前天一起辦理兩宮廟過爐儀式，吸引信徒親友湊熱鬧，相迎神靈仙尊到府。

今年82歲高齡的林文秀說，他本身是通霄新埔農戶，娶了山邊地區的姑娘，因此與山邊媽祖有了淵源，具會員資格，一輩子就這次臨時報名參加值年爐主的擲筊，上月27日媽祖回鑾安座後，當天下午擲筊爐主，在50多人激烈爭奪中，他以連續擲出7聖杯而中選。

本月5日（農曆5月7日）三仙宮慶賀巧聖先師誕辰也同時辦理爐主擲筊，林文秀又以連續6聖杯勝出；由於林家經營的家具工廠與三仙宮相鄰不到百公尺，與主管木工的巧聖先師可說是一脈相承，能在50多位參與擲筊會員中勝出，也算是得償所願。