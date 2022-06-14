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竹市長照ABC據點 今年將達143家成長8倍

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
長照2.0有許多資源，其中包含交通接送。圖／市府提供
長照2.0有許多資源，其中包含交通接送。圖／市府提供

新竹市府推動長照2.0及各項建設，市府今指出，長照ABC據點去年服務逾百萬人次，總數自2017年來成長8倍，今年將達143家，相關經費也增加7倍，並獲中央前瞻經費補助，預計在柴橋、內湖、千甲市民活動中心設立日照中心，為竹市長者打造更完善照顧品質。

市府表示，長照2.0有許多資源，提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、餐飲服務、輔具及喘息服務等，讓長者延緩失能、健康老化，並減輕家庭照顧的負擔，希望提供彈性且適當的照護選擇、支持長者與家庭照顧者享有更好的生活品質。

衛生局說明，以社區為基礎的長照服務體系（即長照ABC），竹市已布建9家A級單位（社區整合型服務中心）、89家B級單位（長照服務提供單位）及43家C級單位（巷弄長照站），去年受惠逾104萬人次。今年預計再擴展至11A、89B、43C，未來將持續布建，致力提供民眾具近便性的照顧服務。

衛生局指出，A單位是由個案管理師與案家討論、為個案量身訂做照顧計畫，並媒合B單位提供長照服務；C單位巷弄長照站服務內容，包含社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、臨托喘息等社區第一線長照服務。

C級巷弄長照站每天都有不同的活動設計，例如肌力強化運動、生活功能重建訓練、口腔保健、膳食營養、認知促進、音樂及美術體驗等，透過多元的課程及活動，增加長者人際互動機會以預防及延緩失能，鼓勵長者走出家門，讓終身學習與社會參與成為日常生活的一部分。

衛生局表示，竹市89家B單位，其中有4家「社區式長照機構」，提供日間照顧服務如交通接送、備餐、生活照顧、家屬指導等，協助日間無法在家受到照顧的失能者減緩失能，亦減輕照顧者負擔。

此外，市府近年持續規畫布建8處社區式長照機構，讓長照服務更加「看得見，用得著」，其中包含前瞻基礎建設經費補助設置3處，分別為柴橋市民活動中心2樓、內湖市民活動中心3樓與千甲市民活動中心2樓，將陸續媒合相關單位，委予優質廠商提供日間照顧服務。

長照據點講師指導長者預防延緩失能伸展活動。圖／市府提供
長照據點講師指導長者預防延緩失能伸展活動。圖／市府提供
長照2.0有許多資源，其中包含送餐服務。圖／市府提供
長照2.0有許多資源，其中包含送餐服務。圖／市府提供

長照 衛生局 新竹

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