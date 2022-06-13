機捷A21區段徵收工程開工 鄭文燦：投資25億3年後完工

桃園市長鄭文燦今天至中壢區主持機場捷運A21站區段徵收工程及興南非營利幼兒園新建統包工程開工典禮，鄭表示，A21站區段徵收工程總面積50公頃，將投資25.4億元，預計2025年3月完工，興南非營利幼兒園興建地上3層建築物，可收托10班244名幼兒，預計明年7月完工。

桃園機捷A21站區段徵收工程計畫，西起中壢區民權路、東至新街溪、北自國1至南迄環北路，為機捷第1階段起點，總面積約50公頃，總經費約25.4億元，規畫設置3處公園、4處兒童遊戲區、6座滯洪池及新設道路、排水系統，整體工程預計2025年3月完工。

鄭文燦表示，機捷A21站區段徵收工程，將整合錯落的住宅區、農業區，搭配新街溪、老街溪整治工程，打造以水岸住宅區為核心的A21站環北生活圈，完工後配合南園二路銜接中豐北路、中豐交流道交通工程，將提升環北重畫區交通便利，未來中壢站前有環北重畫區、後站有中壢體育園區，有助平衡中壢前後站發展。