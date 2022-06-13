聽新聞
test
0:00 / 0:00
機捷A21區段徵收工程開工 鄭文燦：投資25億3年後完工
桃園市長鄭文燦今天至中壢區主持機場捷運A21站區段徵收工程及興南非營利幼兒園新建統包工程開工典禮，鄭表示，A21站區段徵收工程總面積50公頃，將投資25.4億元，預計2025年3月完工，興南非營利幼兒園興建地上3層建築物，可收托10班244名幼兒，預計明年7月完工。
桃園機捷A21站區段徵收工程計畫，西起中壢區民權路、東至新街溪、北自國1至南迄環北路，為機捷第1階段起點，總面積約50公頃，總經費約25.4億元，規畫設置3處公園、4處兒童遊戲區、6座滯洪池及新設道路、排水系統，整體工程預計2025年3月完工。
鄭文燦表示，機捷A21站區段徵收工程，將整合錯落的住宅區、農業區，搭配新街溪、老街溪整治工程，打造以水岸住宅區為核心的A21站環北生活圈，完工後配合南園二路銜接中豐北路、中豐交流道交通工程，將提升環北重畫區交通便利，未來中壢站前有環北重畫區、後站有中壢體育園區，有助平衡中壢前後站發展。
另在A21站區段徵收工程範圍內，同步動工興建興南非營利幼兒園，3層樓建物工程經費1.6億元，設計兼具友善、童趣特色的幼兒園。鄭文燦表示，該非營利幼兒園將配置2至3歲幼兒4班64人，3至5歲幼兒6班180人，合計收托10班244名幼兒，預計明年7月完工招生。市府也預留環北國中預定地作為興南國中新校區，向教育部爭取5成經費補助興南國中遷校，預計明年發包，提升教育水準。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言