快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機捷A21區段徵收工程開工 鄭文燦：投資25億3年後完工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右四）主持機捷A21站區徵工程開工，及興南非營利幼兒園開工。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）主持機捷A21站區徵工程開工，及興南非營利幼兒園開工。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天至中壢區主持機場捷運A21站區段徵收工程及興南非營利幼兒園新建統包工程開工典禮，鄭表示，A21站區段徵收工程總面積50公頃，將投資25.4億元，預計2025年3月完工，興南非營利幼兒園興建地上3層建築物，可收托10班244名幼兒，預計明年7月完工。

桃園機捷A21站區段徵收工程計畫，西起中壢區民權路、東至新街溪、北自國1至南迄環北路，為機捷第1階段起點，總面積約50公頃，總經費約25.4億元，規畫設置3處公園、4處兒童遊戲區、6座滯洪池及新設道路、排水系統，整體工程預計2025年3月完工。

鄭文燦表示，機捷A21站區段徵收工程，將整合錯落的住宅區、農業區，搭配新街溪、老街溪整治工程，打造以水岸住宅區為核心的A21站環北生活圈，完工後配合南園二路銜接中豐北路、中豐交流道交通工程，將提升環北重畫區交通便利，未來中壢站前有環北重畫區、後站有中壢體育園區，有助平衡中壢前後站發展。

另在A21站區段徵收工程範圍內，同步動工興建興南非營利幼兒園，3層樓建物工程經費1.6億元，設計兼具友善、童趣特色的幼兒園。鄭文燦表示，該非營利幼兒園將配置2至3歲幼兒4班64人，3至5歲幼兒6班180人，合計收托10班244名幼兒，預計明年7月完工招生。市府也預留環北國中預定地作為興南國中新校區，向教育部爭取5成經費補助興南國中遷校，預計明年發包，提升教育水準。

桃園市長鄭文燦（中）主持機捷A21站區徵工程開工，及興南非營利幼兒園開工。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持機捷A21站區徵工程開工，及興南非營利幼兒園開工。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）主持機捷A21站區徵工程開工，及興南非營利幼兒園開工。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）主持機捷A21站區徵工程開工，及興南非營利幼兒園開工。記者曾增勳／攝影

機捷 鄭文燦 區段徵收

相關新聞

機捷A21區段徵收工程開工 鄭文燦：投資25億3年後完工

桃園市長鄭文燦今天至中壢區主持機場捷運A21站區段徵收工程及興南非營利幼兒園新建統包工程開工典禮，鄭表示，A21站區段徵...

警察節慶祝大會暖壽 徐耀昌祝出勤順利圓滿

苗栗縣警局今天慶祝警察節，適逢縣長徐耀昌生日前夕，特別準備蛋糕暖壽，還有7年多任內警 政工作成果回顧，徐耀昌生日願望祝所...

竹縣辦產官學座談會 企業盼增加一站式服務及電子支付

新竹縣為協助產業界提升國際競爭力，加強與中小企業團體雙向溝通，今天舉辦產官學交流座談會，會議上企業代表紛紛提出建言，會前...

連日大雨苗5-2道路崩毀 苗縣府今天派員會勘

連日大雨，苗栗縣頭份市廣興里良安宮附近的苗5-2道路，邊坡大面積塌陷滑動，導致路面嚴重崩毀，因土方含水量大持續擠壓難以搶修，今天天氣放晴，上午縣府派員現場會勘後將緊急搶修。...

台61線超載車那裡逃 苗警常設活動式地磅查磅

台61線西濱快速公路成了一些大型車輛違規超載的天堂，苗栗縣警局宣布，即日起1個月在5大易違規超載路段啟動大執法，其中台6...

影／美國螯蝦再入侵新竹護城河 市府一周撈500隻

俗稱小龍蝦的外來種克氏原螯蝦（又名美國螯蝦）去年10月在新竹市護城河現身，假日還吸引民眾聚集垂釣，經市府人員持續巡查、今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。