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警察節慶祝大會暖壽 徐耀昌祝出勤順利圓滿

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警局今天慶祝警察節大會，特別準備生日蛋糕為縣長徐耀昌暖壽，徐耀昌生日願望祝所有警政同仁出勤非常順利圓滿。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局今天慶祝警察節大會，特別準備生日蛋糕為縣長徐耀昌暖壽，徐耀昌生日願望祝所有警政同仁出勤非常順利圓滿。記者范榮達／攝影

苗栗縣警局今天慶祝警察節，適逢縣長徐耀昌生日前夕，特別準備蛋糕暖壽，還有7年多任內警 政工作成果回顧，徐耀昌生日願望祝所有警政同仁出勤非常順利圓滿，氣氛相當溫馨。

6月15日警察局，縣警局在3樓大禮堂舉辦慶祝大會，並辦理捐血活動，徐耀昌、立委徐志榮、陳超明，及縣議會議長鍾東錦等人都到場，會中頒發獎金、獎狀表揚模範警察防治科長陳金欉、大湖分局小隊長羅國均。

績優警勤區警員陳建勳、張宗育、藍敬浤、羅偉倫、李惠萍；刑事績效優良人員小隊長劉喜陽，及偵查佐莊元亨、林榜鴻、林士詮、呂家瑋、吳子傑；刑事鑑識楷模巡官簡孜宇；績優刑責區偵查佐李政瑋、邱靖浩、賴文華、王誌霆、吳文淵。

績優交通警察警務佐李光夏、小隊長葉坤山、警員彭俊國、曾鈺庭、林錦聰、黃三原；績優婦幼警察警務員徐碧蓮、偵查佐吳佳鋼、巡佐湯明整、警員湯馥鎂、 賴若蘭、陳彥潔、柯光明；績優少年警察小隊長李紹台、偵查佐張琇涵、陳泰木、林士詮、陳嘉良、警員洪子傑。

徐耀昌並感謝支持警政企業人士，捐贈警察防疫物資，其中包括縣政總顧問蕭銘任捐贈1550瓶抗菌液，警察之友會事長朱秋龍、副理事長傅和田捐贈快篩試劑，熱心公益的善舉，令人萬分感佩。

今天慶祝大會，適逢縣議員廖秀紅生日，也是徐耀昌生日前夕，會場合唱生日快樂歌，切生日蛋糕，徐耀昌許下生日願望，除風調雨順、國泰民安，及在場人士心想事成，並特別祝福警察出勤非常順利圓滿。

苗栗縣警局今天舉辦慶祝警察節大會，縣長徐耀昌表揚模範警察。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局今天舉辦慶祝警察節大會，縣長徐耀昌表揚模範警察。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局今天舉辦慶祝警察節大會，縣長徐耀昌等人表揚績優警察防治科長陳金欉。記者范榮達／攝影
苗栗縣警局今天舉辦慶祝警察節大會，縣長徐耀昌等人表揚績優警察防治科長陳金欉。記者范榮達／攝影

警察 生日 徐耀昌

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