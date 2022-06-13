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竹縣辦產官學座談會 企業盼增加一站式服務及電子支付

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府舉辦「文科簡政便民、服務產業升級」交流座談會，會上討論熱烈。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣府舉辦「文科簡政便民、服務產業升級」交流座談會，會上討論熱烈。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣為協助產業界提升國際競爭力，加強與中小企業團體雙向溝通，今天舉辦產官學交流座談會，會議上企業代表紛紛提出建言，會前也透過問卷調查，發現企業希望縣府增加一站式服務及電子支付，副縣長陳見賢承諾「縣府做不夠的地方，絕對加倍努力改善」。

陳見賢指出，新竹縣是科技重鎮，縣長楊文科上任來積極招商引資，連3年獲得非六都最佳成績，政見完成率超過83%，持續營造友善投資環境，讓所有產業能以新竹縣為家，團隊打造投資單一窗口、簡政便民，他說「老百姓的事一定要積極做好。」

不過陳見賢也談到，便民與圖利常是一線之隔，是關心還是關說，公務員從事業務一定要有所本，什麼是違法、違規，心中也要有一把尺。

政風處在會前委託市調公司問卷調查，企業希望縣府增加的設置一站式服務及付款用電子化支付等便民措施，並事先蒐集參加中小企業主對縣府的建議作為與談交流議題，了解民眾及業務往來廠商對縣府清廉及便民程度的看法及評價。

座談會也邀請到台灣聯合大學系統校長陳力俊、法務部廉政署副署長沈鳳樑及義隆電子經理蔡淑馨，分別就產業導入AI智慧、簡政便民與相關法令解析、企業經驗等進行分享，並藉機向與會的產業界代表們，介紹AI智慧園區及相關簡政便民措施，同時說明縣府可提供中小企業的協助事項。

新竹縣府舉辦「文科簡政便民、服務產業升級」交流座談會，會上討論熱烈。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣府舉辦「文科簡政便民、服務產業升級」交流座談會，會上討論熱烈。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣府舉辦「文科簡政便民、服務產業升級」交流座談會，會上討論熱烈。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣府舉辦「文科簡政便民、服務產業升級」交流座談會，會上討論熱烈。記者巫鴻瑋／翻攝

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