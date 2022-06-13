機車駕訓進校園 桃園市尚有2204個補助名額

桃園市長鄭文燦今天出席「桃園市高中職暨大專院校機車駕訓進校園聯合開訓典禮」表示，市府已媒合9所大專院校及高中職配合計畫，民眾經機車駕訓班訓練考取駕照後還可獲得補助。

交通部道安委員會執行秘書黃運貴表示，在國內的A1交通事故中，18歲至24歲的學生族群占相當大的比例，因此交通部從108年起推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，今年也透過教育體系媒合高中職及大專院校，目前全國已有近90所學校加入，明年將再提高名額。

鄭文燦表示，為宣導安全駕駛的重要性，市府除透過多元管道加強宣導，也推動科技執法、路口智慧交通，並大力取締違規降低交通事故發生率，目前桃園市已媒合9所大專院校及高中職配合機車駕訓進校園計畫，期盼讓年輕族群養成安全駕駛習慣及交通安全意識。

鄭文燦指出，為鼓勵民眾參加機車駕訓，交通部公路總局今年提供桃園市共3249個補助名額，目前尚有2204個名額，補助時間至11月30日止，只要經機車駕訓班訓練考取駕照後，每名參加學員可獲得新台幣1300元訓練費補助。

新竹區監理所表示，經陽明交通大學統計，駕訓學員較無受訓者，違規風險降低32%、肇事風險降低20%，顯示道路安全觀念及風險認知確實有所提升，透過計畫，駕訓班將派遣講師到校進行學科交通法規教學，機車駕訓班則負責術科實地教學。