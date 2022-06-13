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台東小雨燕棲地事件 縣府致歉並全力支援野灣

中央社／ 台東縣13日電

台東體育場館改善工程影響小雨燕棲地事件，教育處今天表示，在生態保育做了錯誤示範，致歉並檢討反省，後續將全力支援野灣協會所需的救援物資、人力等，並支應相關費用。

台東縣立體育館進行優化改善工程，碰到梁柱上小雨燕繁殖期，館方在一旁打造15座人工鳥屋將幼雛移居，沒想到小雨燕親鳥根本不會飛到鳥屋餵食，造成200多隻雛鳥面臨餓死，被保育團體批評作法不當。

雖然野灣動物保育協會馬上接手救援200多隻小雨燕雛鳥，目前存活176隻，但後續情況不甚樂觀，協會也在臉書發出求助訊息，需要大量飼料和人力。

野灣動物保育協會保育員廖朝盛受訪表示，整體來看，目前小雨燕狀況都有脫水狀況，也比較消瘦一點，可能有一段時間沒有進食。

縣府教育處今天對此事件致歉並表示會檢討反省，同時感謝林務局台東林區管理處等單位，到場協助救援後送及聯繫野灣野生動物保育協會接手照養，並立即調度及投入人物力緊急支援。

教育處表示，將在學期結束後辦理學校及體育場館生態檢核及棲地環境保育的研習課程，讓承辦人員對於工程生態議題有更清楚的認識，避免再次發生憾事。

台東 體育 生態保育

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