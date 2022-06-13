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鄭文燦視察學生復課情況 快篩試劑供應無虞

中央社／ 桃園13日電

桃園市長鄭文燦今天視察高中以下各級學校含幼兒園恢復實體上課情形，他表示，學校已做好充分的防疫準備，包括中央與市府發放的快篩試劑，市府也研議疫情趨緩後開放戶外教學。

鄭文燦上午前往東門國小關心學生復課情形，他指出，因應復課需求，市府準備充足的快篩試劑提供各校，除了中央發放高中以下學生每人4劑快篩試劑外，教育局也自行採購了72萬劑快篩試劑，提供國小、幼兒園等學生每人2劑快篩試劑，另外教職員工每人也有4劑快篩試劑強化校園防疫。

鄭文燦說，市府針對學校復課訂定相關防疫指引，包含學生除飲水、用餐或上游泳課之外，需全程佩戴口罩；戶外教學目前仍不開放，將等到疫情趨緩後，市府將研議開放各校舉辦戶外教學，希望學生、教師及家長三方都可安心迎接復課。

教育局長林明裕說，市府原已針對幼兒園、補習班、課照中心教職員工約1萬人每人發放2劑快篩，也再補發2劑，讓全體教職員工都有快篩試劑備用，其他的校園防疫指引還有1人確診，班級自主應變3天，改採遠距教學，復課前快篩陰性才可到校上課。

快篩試劑 幼兒園 鄭文燦

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