聽新聞
test
0:00 / 0:00
連日大雨苗5-2道路崩毀 苗縣府今天派員會勘
連日大雨，苗栗縣頭份市廣興里良安宮附近的苗5-2道路，邊坡大面積塌陷滑動，導致路面嚴重崩毀，因土方含水量大持續擠壓難以搶修，今天天氣放晴，上午縣府派員現場會勘後將緊急搶修。
廣興里長賴進增表示，苗5-2道路可聯絡南庄、三灣、造橋，是苗124線頭份到南庄的替代道路之一，除了當地居民進出，假日車流量較大；該路段上周三即發現邊坡有走山現象，因大雨下不停，路面遭土方持續擠壓龜裂變形，一時難以搶修。
今天上午10點左右，縣府與市公所人員到場共同會勘，因災損範圍較大、所需經費較多，將趁天氣放晴先緊急搶修路面恢復通行，後續復舊工程仍須進一步爭取經費設計發包。
縣府工務處表示，連日降雨造成苗5-2線路面滑動現象，經觀察6月9日上午已全路幅隆起，導致護欄已嚴重扭曲，為維護用路安全，已請頭份市公所擺放紐澤西護欄於崩塌處前後兩側路段，且管制通行，後續工務處將積極向中央爭取經費，辦理災害復健工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言