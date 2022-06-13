連日大雨苗5-2道路崩毀 苗縣府今天派員會勘

連日大雨，苗栗縣頭份市廣興里良安宮附近的苗5-2道路，邊坡大面積塌陷滑動，導致路面嚴重崩毀，因土方含水量大持續擠壓難以搶修，今天天氣放晴，上午縣府派員現場會勘後將緊急搶修。

廣興里長賴進增表示，苗5-2道路可聯絡南庄、三灣、造橋，是苗124線頭份到南庄的替代道路之一，除了當地居民進出，假日車流量較大；該路段上周三即發現邊坡有走山現象，因大雨下不停，路面遭土方持續擠壓龜裂變形，一時難以搶修。

今天上午10點左右，縣府與市公所人員到場共同會勘，因災損範圍較大、所需經費較多，將趁天氣放晴先緊急搶修路面恢復通行，後續復舊工程仍須進一步爭取經費設計發包。