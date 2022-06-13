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台61線超載車那裡逃 苗警常設活動式地磅查磅

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗路段大型重車來往頻繁，發生事故也不少。圖／苗栗縣警局提供
台61線苗栗路段大型重車來往頻繁，發生事故也不少。圖／苗栗縣警局提供

台61線西濱快速公路成了一些大型車輛違規超載的天堂，苗栗縣警局宣布，即日起1個月在5大易違規超載路段啟動大執法，其中台61線是重中之重，竹南、後龍間將常設活動式地磅查磅。

縣警局統計今年1到5月取締大型車違規超載前5名，依序縣道128線通霄、苑裡段12件，台1線通霄、苑裡段11件，台61線竹南、後龍段10件，縣道140線5件，苗栗市民族路3件，警方即日起1個月大執法，5大易違規超載路段加強取締。

警方說，台61線苗栗路段是國道1、3號主要替代道路，因無須收取通行費，再加上目前尚未設置固定式地磅，一些大型車輛閃避國道地磅站，進而改道行駛台61線至台中港區或彰濱工業區，警方最高紀錄取締1輛曳引車核重43公噸，超載46.58公噸，罰鍰24萬5000元。

今年端午連假前夕，台61線通霄段一輛載運廢棄物的大貨車突然掉落大量的爛泥和油汙，導致後方8輛車陸續打滑後造成連環撞交通事故，6人受傷送醫；另5月19日凌晨竹南段一輛超載的砂石車疑欲規避警方攔檢逃逸，且車速過快不慎撞到分隔島而翻車。

此外，台61線因超載重車輾壓路面，連續下雨期間更是造成坑洞，養護單位修不勝修，路況也迭遭用路人抱怨，警方這波大執法，台61線竹南、後龍路段，將常設活動式地磅，防範違規超載。

縣警局長陳武康表示，道路交通管理處罰條例規定超載處罰是累進制，超載越多罰的越重，超載逾30公噸者，每公噸加罰5000元，倘發生交通事故致人傷亡還得擔負刑事、民事責任，駕駛人不要以身試法。

苗栗警方即日起1個月大執法，5大易違規超載路段加強取締。圖／苗栗縣警局提供
苗栗警方即日起1個月大執法，5大易違規超載路段加強取締。圖／苗栗縣警局提供

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