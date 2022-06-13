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影／美國螯蝦再入侵新竹護城河 市府一周撈500隻

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府人員設置誘捕籠，持續守護生態。圖／市府提供
市府人員設置誘捕籠，持續守護生態。圖／市府提供

俗稱小龍蝦的外來種克氏原螯蝦（又名美國螯蝦）去年10月在新竹市護城河現身，假日還吸引民眾聚集垂釣，經市府人員持續巡查、今年4月原本已看不見美國螯蝦的身影，不料上周又發現美國螯蝦現身護城河，經設置誘捕籠，一周就捕獲約500隻，十分驚人。

城市行銷處指出，美國螯蝦會鑽洞，破壞力也強，恐對護城河砌石護岸造成破壞。市府以白天人工、夜間蝦籠誘捕方式捕捉，去年十月僅5天捕撈數量就達3000隻以上，今年4月再循查護城河畔時，原本以為已成功減少美國螯蝦族群數量，沒再看見美國螯蝦，但上周卻又陸續發現寧靜的護城河面下，又有蹦亂跳生命力極為旺盛的美國螯蝦。

城市行銷處表示，市府積極守護生態，採多點設置誘捕籠，經市府人員收網，發現每一籠都有收穫，一周就有約500隻美國螯蝦，這對生態自然環境的衝擊傷害很大，因此會持續進行清除工作。

美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，已嚴重影響原生種植物生長及生物棲息環境，干擾原有平衡的生態，全台各地都傳有公園池塘，已經被這種外來種美國螯蝦入侵。

城市行銷處表示，去年就陸續發現民眾會在護城河畔垂釣捕捉美國螯蝦與各式魚類，這已違反新竹市公園管理自治條例，市府已在周邊設置禁止餵食野生動物的告示牌，也會派員巡查，若發現民眾隨意捕抓、放生或餵食，將會勸導，無效會請警察到場開罰。

城銷處也呼籲民眾切勿任意放生棄養，不當釋放外來種生物已違反野生動物保育法，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

經市府人員設置誘捕籠，一周就捕獲約500隻美國螯蝦，十分驚人。圖／市府提供
經市府人員設置誘捕籠，一周就捕獲約500隻美國螯蝦，十分驚人。圖／市府提供
經市府人員設置誘捕籠，一周就捕獲約500隻美國螯蝦，十分驚人。圖／市府提供
經市府人員設置誘捕籠，一周就捕獲約500隻美國螯蝦，十分驚人。圖／市府提供
今年四月原本已看不見美國螯蝦的身影，不料上周又發現美國螯蝦現身護城河。圖／市府提供
今年四月原本已看不見美國螯蝦的身影，不料上周又發現美國螯蝦現身護城河。圖／市府提供

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