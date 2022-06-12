台66坑洞不平惹民怨 明起4天封路施工車輛改道

桃園市東西向台66快速道6年未刨鋪加封，沿線多處坑洞、不平引發民怨，交通部公路總局中壢工務段今天下午表示，為改善台66線路面刨除加封，明天起的每天清晨4時至下午4 時，封閉台66線新屋部分路段施工，請行經車輛繞路行駛。

中壢工務段表示，為加速台66快速道路面刨除加封改善，明天（13日）至16日，每天凌晨4時至下午4時（遇雨延期）封路施工，請車輛行經該施工路段時，遵循標誌指示減速慢行、提前改道，避免行車不便、浪費時間。

封閉施工時間、路段，包括明天（13日）清晨4時至下午4時，封閉台66線西向10公里至7公里（新屋）段，進行路面刨除加封施工，請車輛提前改道，從西向10公里（新屋）處，改走平面車道行駛，再從7公里200公尺（與新華路交叉口）處返回主線車道繼續西向行駛。

6月14日至16日，連續3天的清晨4時至下午4時，封閉台66線東向7公里至10公里（新屋）段，進行路面刨除加封施工，請車輛提前改道，從東向7公里200公尺（與新華路交叉口）改走平面車道行駛，在10公里（新屋）處返回主線車道繼續東向行駛。