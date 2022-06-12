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1.89億元苗栗後龍外埔漁港特定區新闢道路案 遭質疑必要性
苗栗縣後龍鎮外埔漁港特定區5、7號道路新闢及拓寬工程案，鎮公所期待改善交通瓶頸，帶動地方發展，今天第一次公聽會遭到與會居民質疑，認為老舊社區沒有徵地拆屋的必要性，反而衝擊住家安全等問題，並沒有具體共識。
後龍鎮外埔漁港特定區5、7號道路及周邊道路，寬度3至5公尺，鎮公所去年底辦理說明會，並向中央爭取經費，營建署納入2022年至2027年生活圈道路交通系統建設計畫，核定補助7800萬元工程費、用地取得經費1.1億多元，今天在後龍鎮吉興宮辦理公聽會。
公聽會由後龍鎮長朱秋隆主持，縣議員鄭秋風、林寶珠等人到場關心，居民近百人參加，顧問公司簡報指出，新闢及拓寬全長761公尺，5號道路寬12公尺，7號寬10公尺，周邊道路8公尺，私人用地地主234人、74筆、約0.35公頃，占47.63%，兩側平均拓寬，減少影響民眾權益至最低，希望明年初開工，明年底完工。
與會居民紛紛發言反對，他們表示，5、7號道路非通往漁港主要道路，沒有觀光景點，老舊社區交通需求不大，一些住家早於都市計畫發布前就存在，合法建築遭徵收拆除，情何以堪？恐怕還會造成路比房子高的窘境，此外，社區很多老人家活動，拓寬反而影響安全。
朱秋隆說，用地取得必須與地主溝通，採協議價購，地上物則由縣府查估補償費，工程設計利用王爺宮大排改箱涵，道路在箱涵上方，不僅方便進出，也有助於提升環境品質，帶動地方發展。
鎮公所指出，第一次公聽會主要是聽取地方的聲音，意見將會納入設計參考，後續還會有第二次公聽會，希望取得共識，得來不易的補助經費，可以順利執行。
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