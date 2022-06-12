路見不平！羅智強行腳桃園發現1怪事 直呼「太折磨人」

國民黨台北市前議員羅智強宣布退選桃園市長後，仍繼續行腳桃園，今天他和議員徐其萬、梁為超在大園行腳時，還發現馬路凹凸不平，成了他走過桃園路最差的地方，直呼根本是折磨大園人。

羅智強宣布退選後，沒有離開桃園，陸續走遍中壢、觀音、新屋、平鎮、楊梅、龜山等行政區，今天他則在大園在地議員徐其萬帶領下，和當地里長暢談。羅說，徐其萬在大園以過半的選票當選市議員，今天和民眾閒談中，也可以深刻感受到徐其萬的用心。

但羅智強表示，徐其萬一路上語重心長地告訴他，在大園有許多公路總局負責養護的省道7、8年沒刨鋪，只有補丁式的修路，讓大園的路凹凸不平，成了全桃園路最差的地方。

羅智強說，事實上他在桃園走透透，也可以明顯感覺到，大園的路況是最糟糕的，走路時還沒有明顯的感覺，一旦坐上宣傳車不到20分鐘，兩手扶著欄杆就被震得又酸又痛，呼籲政府不要把大園朋友當成次等公民，「連一個最簡單的馬路路平都做不好，折磨大園人。」

徐其萬受訪說，大園路最差的地方就是台4線、台15線道和台61、台61橋下道路，這些道路大車來往頻繁，不斷重壓下只要大雨一來，路面就容易磨損，卻長期沒重新刨鋪，只會一個洞一個洞的修補，沒過多久又會變成坑坑洞洞，險象環生。

公路總局中壢工務段表示，針對道路坑洞都會持續修補，預計7月初可完成改善道路品質，交通部也會爭取經費，希望徹底翻修路面。