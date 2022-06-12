桃園疫情趨勢顯著下降 衛生局長：保留11處社區採檢站

桃園今新增4454例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥表示，相較昨疫情下降31.34%，其中65歲以上個案占9.83%、18歲以下個案占20.43%，迄今已累計35萬8234例本土個案。王文彥指出，整體而言，桃園市疫情趨勢顯著下降，並往收斂方向發展。

王文彥指出，有關桃園輕重症分流情形，在輕症方面，目前居家隔離人數已下降至4773人，多數確診者都是輕症可進行居家照護，居家照護在案數共4萬7459人，截至6月11日，居家照護案件累計34萬9496人，已完成33萬8761人，累計完成率近97%。

在重症方面，桃園11家急救責任醫院共開設1332床專責病床，收治比例約3成多；專責ICU病床則開設59床，目前已使用51床，尚餘8床，醫療能量尚屬充裕。

王文彥表示，隨著疫情趨緩，社區醫療採檢站使用人數已大幅降低，昨日看診人數降至437人、PCR採檢人數共490人，為調節醫護團隊量能，規劃自6月13日起，保留11處社區醫療採檢站，以每天維持開設5至6站的方式，於上午9時至12時提供服務，詳細資訊可至市府衛生局網站或「桃園市政府防疫資訊網」。