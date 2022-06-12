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桃園疫情趨勢顯著下降 衛生局長：保留11處社區採檢站

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
社區醫療採檢站開設時間。圖／桃園市政府提供。
社區醫療採檢站開設時間。圖／桃園市政府提供。

桃園今新增4454例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥表示，相較昨疫情下降31.34%，其中65歲以上個案占9.83%、18歲以下個案占20.43%，迄今已累計35萬8234例本土個案。王文彥指出，整體而言，桃園市疫情趨勢顯著下降，並往收斂方向發展。

王文彥指出，有關桃園輕重症分流情形，在輕症方面，目前居家隔離人數已下降至4773人，多數確診者都是輕症可進行居家照護，居家照護在案數共4萬7459人，截至6月11日，居家照護案件累計34萬9496人，已完成33萬8761人，累計完成率近97%。

在重症方面，桃園11家急救責任醫院共開設1332床專責病床，收治比例約3成多；專責ICU病床則開設59床，目前已使用51床，尚餘8床，醫療能量尚屬充裕。

王文彥表示，隨著疫情趨緩，社區醫療採檢站使用人數已大幅降低，昨日看診人數降至437人、PCR採檢人數共490人，為調節醫護團隊量能，規劃自6月13日起，保留11處社區醫療採檢站，以每天維持開設5至6站的方式，於上午9時至12時提供服務，詳細資訊可至市府衛生局網站或「桃園市政府防疫資訊網」。

王文彥指出，為擴大疫苗接種，昨日於25處社區接種站提供成年人及兒童BNT疫苗接種服務，共接種約8944劑；另提醒長者第四劑疫苗需與第三劑疫苗間隔滿5個月才可接種，目前桃園65歲以上長者將於6月中下旬陸續期滿，市府將造冊安排長者接種

社區醫療採檢站開設時間。圖／桃園市政府提供。
社區醫療採檢站開設時間。圖／桃園市政府提供。

桃園 王文彥 疫苗

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