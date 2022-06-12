暴力零容忍！台南串聯街頭巷尾在地力量

台南市政府推動「希望家園」施政目標，今天舉辦「社區齊心反暴力、守護彼此愛家園」家庭暴力防治月宣導活動暨誓師儀式，共同宣誓反暴力決心，並授旗予20個協力防暴的社區組織，提升市民防暴意識。

市長黃偉哲與社會局長陳榮枝、立委陳亭妃及里長在愛國婦人館前宣誓反暴力決心。黃偉哲表示，家庭暴力防治法早在1998年6月通過，自此訂定每年6月份為家庭暴力防治月。他強調，暴力防治除靠政府部門積極推動外，更需串聯街頭巷尾的在地力量，才能更有效發掘潛在服務對象，阻止不幸事件發生。

他提醒，家庭暴力型態多元，不管男女都有可能成為家庭暴力受害者，希望大家多留意身邊的人，肢體暴力絕對禁止外，也要防止言語暴力，建立對等、尊重的溝通方式，不要讓任何型態的暴力在家庭關係中種下種子。

社會局表示，自2016年起培力地方社區及鄰里組織主動出擊，除運用社區資源宣導反暴意識，也賦予社區夥伴守護要務，關心街坊鄰居的需求，及時協助轉銜服務資源。今年共有20個社區組織參與初級預防輔導計畫，透過社區防暴課程、展演防暴宣講劇等活動，串聯在各角落發聲，提倡全民防暴意識。

防暴社區參與樣態多元，分別為呼朋引伴、擔任領航的金華社區及明德社區發展協會，號召鄰近里鄰9個社區組織防暴盟軍；以及成為社區防暴生力軍的環湖社區發展協會、復興社區發展協會等9個社區組織，期許未來能百花齊放，廣拓社區防暴網絡，協力守護社區安全。

黃偉哲也強調「暴力零容忍」，呼籲民眾，一旦發現社區中有家暴事件發生，請務必協助撥打113或110專線進行通報。