快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市投5千萬 建全台首座結合食魚教育定置網直銷站

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
定置網直銷站邀請業者進駐，提供遊客良好舒適的採買環境。圖／市府提供
定置網直銷站邀請業者進駐，提供遊客良好舒適的採買環境。圖／市府提供

新竹市海山漁港是台灣具特色的定置漁業基地，市府獲中央補助，將投入近5000萬元新建專屬直銷站，這也是全台首座結合食魚教育教室的定置網直銷站，讓民眾採購兼學「魚知識」，並同步整理街廓廣場，附設公廁及販賣區，成為17公里自行車道補給站，工程預計今年10月開工。

市長林智堅表示，海山漁港是竹市唯二漁港，緊臨香山濕地，潮間帶有豐富的自然環境資源，無敵海景與落日成為親子出遊休閒聖地，此處也駐紮著具有特色的定置漁業基地，兼具觀光休憩與漁業功能。

市府重視漁民生計與漁業永續，為促進漁港活化，2017年改善海山漁港觀海平台吸引遊客前來遊憩，於去年辦理香山濕地藝術季及食魚教育，帶領孩童認識新竹在地當季漁獲、體驗濕地生態環境，養成對生命、大自然的尊重及環境永續的概念。

產發處長許智堡說明，漁港旁目前有「明發定置網」與「金吉利定置網」2家業者，定置網漁業利用魚類洄流特性，將魚群困在網內，每日現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空，是「尚青」的野生漁獲，廣受遊客喜愛。

許智堡指出，全新定置網直銷站由建築師許智堡打造如海浪般的流線型鋼構混凝土棚架，順應新竹風流動，未來除提供遊客良好舒適的採買環境，更是全台首座結合食魚教育教室的定置網直銷站，將邀請業者進駐，並透過介紹當地時令魚貨、定置漁業特色等解說，成為兼具美觀、產業、教育、休憩等多功能場域，預計2023年底完工。

隨著香山區那魯灣文化聚落啟用和竹苗自行車道開通，民眾可騎乘腳踏車欣賞17公里海岸沿線美景，旅途中經過海山漁港，未來將有新地標可停歇補給、採購最新鮮漁獲。

新竹海山漁港有每日現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空。圖／市府提供
新竹海山漁港有每日現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空。圖／市府提供
海山漁港全新定置網直銷站，由建築師蔡嘉豪打造流線型鋼構混凝土棚架。圖／市府提供
海山漁港全新定置網直銷站，由建築師蔡嘉豪打造流線型鋼構混凝土棚架。圖／市府提供
定置網直銷站預計今年10月開工。圖／市府提供
定置網直銷站預計今年10月開工。圖／市府提供

濕地 新竹 自行車

延伸閱讀

發揮專長 竹市庇護工場營業額連3年破千萬

竹市2大環保活動開跑中 自備環保盒杯、回收送好禮

竹市火爆男與前妻大吵竟砸路人車 法官判刑盼修身養性

竹市共餐食堂調高補助 長輩吃得健康又安心

相關新聞

台66坑洞不平惹民怨 明起4天封路施工車輛改道

桃園市東西向台66快速道6年未刨鋪加封，沿線多處坑洞、不平引發民怨，交通部公路總局中壢工務段今天下午表示，為改善台66線...

1.89億元苗栗後龍外埔漁港特定區新闢道路案 遭質疑必要性

苗栗縣後龍鎮外埔漁港特定區5、7號道路新闢及拓寬工程案，鎮公所期待改善交通瓶頸，帶動地方發展，今天第一次公聽會遭到與會居...

路見不平！羅智強行腳桃園發現1怪事 直呼「太折磨人」

國民黨台北市前議員羅智強宣布退選桃園市長後，仍繼續行腳桃園，今天他和議員徐其萬、梁為超在大園行腳時，還發現馬路凹凸不平，...

桃園疫情趨勢顯著下降 衛生局長：保留11處社區採檢站

桃園今新增4454例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥表示，相較昨疫情下降31.34%，其中65歲以上個案占9.83%、...

竹市投5千萬 建全台首座結合食魚教育定置網直銷站

新竹市海山漁港是台灣具特色的定置漁業基地，市府獲中央補助，將投入近5000萬元新建專屬直銷站，這也是全台首座結合食魚教育...

發揮專長 竹市庇護工場營業額連3年破千萬

為讓身障者家庭擺脫貧困，竹市庇護工場培育身障者專長，新竹市府與勞動部新竹就業中心攜手3家庇護工場舉辦「力挺身障就YA，友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。