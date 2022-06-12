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竹市投5千萬 建全台首座結合食魚教育定置網直銷站
新竹市海山漁港是台灣具特色的定置漁業基地，市府獲中央補助，將投入近5000萬元新建專屬直銷站，這也是全台首座結合食魚教育教室的定置網直銷站，讓民眾採購兼學「魚知識」，並同步整理街廓廣場，附設公廁及販賣區，成為17公里自行車道補給站，工程預計今年10月開工。
市長林智堅表示，海山漁港是竹市唯二漁港，緊臨香山濕地，潮間帶有豐富的自然環境資源，無敵海景與落日成為親子出遊休閒聖地，此處也駐紮著具有特色的定置漁業基地，兼具觀光休憩與漁業功能。
市府重視漁民生計與漁業永續，為促進漁港活化，2017年改善海山漁港觀海平台吸引遊客前來遊憩，於去年辦理香山濕地藝術季及食魚教育，帶領孩童認識新竹在地當季漁獲、體驗濕地生態環境，養成對生命、大自然的尊重及環境永續的概念。
產發處長許智堡說明，漁港旁目前有「明發定置網」與「金吉利定置網」2家業者，定置網漁業利用魚類洄流特性，將魚群困在網內，每日現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空，是「尚青」的野生漁獲，廣受遊客喜愛。
許智堡指出，全新定置網直銷站由建築師許智堡打造如海浪般的流線型鋼構混凝土棚架，順應新竹風流動，未來除提供遊客良好舒適的採買環境，更是全台首座結合食魚教育教室的定置網直銷站，將邀請業者進駐，並透過介紹當地時令魚貨、定置漁業特色等解說，成為兼具美觀、產業、教育、休憩等多功能場域，預計2023年底完工。
隨著香山區那魯灣文化聚落啟用和竹苗自行車道開通，民眾可騎乘腳踏車欣賞17公里海岸沿線美景，旅途中經過海山漁港，未來將有新地標可停歇補給、採購最新鮮漁獲。
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