發揮專長 竹市庇護工場營業額連3年破千萬

為讓身障者家庭擺脫貧困，竹市庇護工場培育身障者專長，新竹市府與勞動部新竹就業中心攜手3家庇護工場舉辦「力挺身障就YA，友善益企共好」分享會，更邀請2家超額進用身障者的優質廠商分享經驗談，其中，「竹夢園-希望工坊」更連3年營業額破千萬元。

「取身障者之所長，以清潔工作入手，相信一件事做夠久，就會是專家」竹夢園希望工坊場長陳貴鳳指出，希望工坊是培育身障者工作的搖籃，創造就業機會，在社會各界支持下，希望工坊從最初承接掃地、掃公園，發展到現今到宅洗車，感謝企業及政府大力支持，自2020年起年營業額已連續3年突破千萬元。

愛恆啟能中心董事長戴耀賽說，慢飛兒庇護工場主要以二手店經營為主，實踐環保惜福精神，目前正推動二手精品書「書香傳愛」募書計畫，邀民眾加入書香傳愛計畫；此外也發展特有品牌，選用印尼、烏干達等咖啡，以公平貿易理念做出「慢飛兒精品咖啡」。

喜憨兒社會福利基金會主任林永昇說明，竹市喜憨兒烘焙餐廳著重在工作訓練及態度行為的改善，使他們面對客人能展現笑容，「祕訣就是找出他們心中的陽光」。他說，去年疫情期間推出各式防疫餐盒，獲企業界及民眾支持，賣出逾1500個，但餐點銷售額仍僅達同期48.5%，幸好後續五倍券帶動日式料理、彌月蛋糕及中秋禮盒商機，效益逾17萬元。

久元電子處長徐雯隆表示，久元電子長期以來默默做公益，公司身障員工表現傑出，提供公司很大的產能，公司也不斷以電腦化、自動化加強作業環境的友善化，讓友善公益的善循環延續。

正隆紙業廠長蔡明憲也說，「取之於社會，回饋於社會」是公司的經營理念，今年5月初起，公司採購慢飛兒精品咖啡供休息區的員工免費享用，也正在積極推動慢飛兒的書香傳愛，募集的書將全數捐給慢飛兒二手店。

新竹就業中心主任胡伯堯指出，就業中心提供一站式服務，透過實體與虛擬結合，讓就業媒合更順利，其中賈桃樂學習主題館職涯諮詢服務，提供職涯探索與規畫、職業心理測驗、釐清就業方向、自我探索、認識產業、求職相關資訊服務，為民眾打造專屬求職履歷表，歡迎身障者、青年及民眾多加運用，如有徵才活動相關問題，可洽03-5343011。