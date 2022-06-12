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海拔1000公尺橋梁築路 苗62之1最後一哩路暫今年底定線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗62之1線可以連接雪霸國家公園管理處至雪見遊憩區，打通最後一段有助於觀光發展。圖／本報資料照片
苗62之1線可以連接雪霸國家公園管理處至雪見遊憩區，打通最後一段有助於觀光發展。圖／本報資料照片

苗栗縣政府打造原鄉最後一哩路，苗62之1線雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程，擬具大跨距橋梁直接跨越大湖溪甲案，及沿著地勢布設路堤、橋梁乙案，預計今年底定線，3、4年時間完成。

苗62之1線可以連接泰安鄉前山、後山地區，及雪霸國家公園管理處至雪見遊憩區，目前僅餘大湖溪上游最後一段1公里左右路段未完成，營建署暫匡列工程總經費12.4億多元，縣府列管創新躍進及亮點計畫打造原鄉最後一哩路，泰安鄉長劉美蘭等地方人士也殷盼，期待帶動觀光及產業發展。

縣府指出，苗62之1未完成路段興建工程，縣府委託顧問公司完成基本調查工作，並評估盡量利用已完成路段、避開地質潛勢災害區、減少量體與環境影響、 避免使用私有土地，及施工可行性等選線原則，提送兩路線方案供審議後接續設計。

方案甲大跨距橋梁直接跨越大湖溪，連接南端已完成道路；方案乙利用路堤及橋梁，沿地勢布設，採橋梁避開地質敏感區，串接未完成路段南、北兩端，顧問公司透過施工風險評估、生態環境及水土保持影響分析，兩案各有優勢或困難。

縣府指出，甲案施工全長約915公尺，跨越大湖溪橋梁橋墩高達50公尺，乙案較甲案長約280公尺，但通過岩屑崩坍區仍必須設置橋梁，兩案經費差不多，路線都在海拔1000公尺以上，有一定難度，營建署、縣府，及外聘生態、水土保持、地質、結構等專家，6月27日將現勘甲、乙案路提供意見。

苗62之1線目前僅餘大湖溪上游最後一段1公里左右路段未完成，縣府委託顧問公司初擬兩方案。圖／苗栗縣政府提供
苗62之1線目前僅餘大湖溪上游最後一段1公里左右路段未完成，縣府委託顧問公司初擬兩方案。圖／苗栗縣政府提供

國家公園 苗栗縣

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