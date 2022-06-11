苗栗特色館結合自由車旅遊 推出藍、黃、綠線地圖

苗栗縣政府推動「苗栗陶品牌打造第2期計畫」，今年以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並將苗栗特色館作為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠線3條自由車路線，將公館深度體驗遊程與U-Bike連接，期許提升地方觀光、扎根陶藝種子。

「漫遊公館．覓陶趣」活動今天起跑，遊客只要到地圖上標註的合作店家就可索取旅遊地圖，還可到苗栗特色館參與密室逃脫、闖關扭蛋活動，今、明兩天特色館園區內還推出苗栗陶療癒市集，吸引遊客和親子前來。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗特色館自2005年成立迄今，園區遊客以親子族群為大宗，為增加互動與話題性，這次計畫搭配時下最夯的實境解謎戶外版密室逃脫，將2020至2021年社造繪本「陶器小偵探」、「窯裡的祕密」故事情節融入實境解謎製作關卡，並將繪本內容轉化為影音形式，作為闖關活動的開場。

透過闖關引導遊客探訪陶博館、四方窯及傳產區等場域，活化園區空間，闖關成功可至園區苗栗陶瓷博館服務台出示證明，換取代幣扭蛋1次，有機會獲得陶瓷小物及專屬優惠券，藉遊戲參與，開啟民眾對苗栗陶更深入的認識。