苗栗特色館結合自由車旅遊 推出藍、黃、綠線地圖

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗特色館今、明兩天在園區推出苗栗陶療癒市集。記者胡蓬生／攝影
苗栗特色館今、明兩天在園區推出苗栗陶療癒市集。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府推動「苗栗陶品牌打造第2期計畫」，今年以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並將苗栗特色館作為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠線3條自由車路線，將公館深度體驗遊程與U-Bike連接，期許提升地方觀光、扎根陶藝種子。

「漫遊公館．覓陶趣」活動今天起跑，遊客只要到地圖上標註的合作店家就可索取旅遊地圖，還可到苗栗特色館參與密室逃脫、闖關扭蛋活動，今、明兩天特色館園區內還推出苗栗陶療癒市集，吸引遊客和親子前來。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗特色館自2005年成立迄今，園區遊客以親子族群為大宗，為增加互動與話題性，這次計畫搭配時下最夯的實境解謎戶外版密室逃脫，將2020至2021年社造繪本「陶器小偵探」、「窯裡的祕密」故事情節融入實境解謎製作關卡，並將繪本內容轉化為影音形式，作為闖關活動的開場。

透過闖關引導遊客探訪陶博館、四方窯及傳產區等場域，活化園區空間，闖關成功可至園區苗栗陶瓷博館服務台出示證明，換取代幣扭蛋1次，有機會獲得陶瓷小物及專屬優惠券，藉遊戲參與，開啟民眾對苗栗陶更深入的認識。

文觀局長林彥甫表示，特色館近年力拚轉型，並以數位科技打造陶博館密室逃脫、虛擬導覽、公館旅遊地圖等4G體驗，歡迎民眾與親朋好友到苗栗特色館解謎動腦力，帶著公館旅遊地圖，騎自行車漫遊公館，到各店家覓寶去。相關活動訊息可洽文觀局文創產業科037-233121轉12，也可搜尋FB粉絲專頁「文化創意新苗栗」查詢。

苗栗縣文觀局以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並以苗栗特色館為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠3條路線 。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並以苗栗特色館為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠3條路線 。記者胡蓬生／攝影
苗栗特色館今、明兩天在園區推出苗栗陶療癒市集。記者胡蓬生／攝影
苗栗特色館今、明兩天在園區推出苗栗陶療癒市集。記者胡蓬生／攝影
「漫遊公館．覓陶趣」活動今天起跑，遊客只要到地圖上標註的合作店家就可索取旅遊地圖，還可到苗栗特色館參與密室逃脫、闖關扭蛋活動。圖／苗栗縣政府提供
「漫遊公館．覓陶趣」活動今天起跑，遊客只要到地圖上標註的合作店家就可索取旅遊地圖，還可到苗栗特色館參與密室逃脫、闖關扭蛋活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並以苗栗特色館為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠3條路線 。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並以苗栗特色館為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠3條路線 。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並以苗栗特色館為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠3條路線 。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局以陶為主題串聯公館鄉周邊32家業者，並以苗栗特色館為核心結合自由車旅遊推出「漫遊公館．覓陶趣」旅遊地圖，開發出藍、黃、綠3條路線 。圖／苗栗縣政府提供
「漫遊公館．覓陶趣」活動今天起跑，遊客只要到地圖上標註的合作店家就可索取旅遊地圖，還可到苗栗特色館參與密室逃脫、闖關扭蛋活動。圖／苗栗縣政府提供
「漫遊公館．覓陶趣」活動今天起跑，遊客只要到地圖上標註的合作店家就可索取旅遊地圖，還可到苗栗特色館參與密室逃脫、闖關扭蛋活動。圖／苗栗縣政府提供

親子 苗栗縣 文創產業

延伸閱讀

梅花鹿逛大街！ 屏東親子旅行景點「阿信巧克力農場」 與梅花鹿、綠頭鴨近距離互動

為了國慶焰火 五分車延駛高鐵嘉義站8月通車

旅讀週曆／發現美學的路上　走進鶯歌陶瓷博物館的時光膠囊

日南國中自行車越野場損壞訓練難 中市府斥資百萬改善

相關新聞

龜山、龍潭低坡度解編 地方不看好

行政院5月核定桃園市龜山、龍潭區坡度低於5%區域劃出山坡地，開發不再受山坡地水土保持限制，也不用繳交土地公告現值12.5...

竹客不續營路線 監理所：不會驟停

新竹客運不堪虧損，營運桃竹竹苗4縣市共34條路線，9月12日許可證到期後擬停駛，其中竹縣達16條，多為學生通勤重點路線，...

公館覓陶趣 解謎玩密室脫逃

苗栗公館是陶的故鄉，縣府文觀局爭取客委會補助設計藍、黃、綠3條單車路線，並以苗栗特色館為核心串連公館32家業者，昨起推出...

接掌伴手禮協會 向勇盼做大品牌

向記食品總經理向勇原為食品業門外漢，10年創業傳承父祖輩家族喜愛的醬佐料食品，創新打出品牌知名度。他有感桃市府幫助伴手禮...

桃園社區醫療採檢站下周一起撤2站 11站調整服務時間

桃園市今新增6487例本土確診個案，桃園市衛生局長王文彥今表示，因醫院及基層診所加入採檢、醫療防疫工作後，發揮醫療照護功...

竹縣府扮月老 「X+友愛公益」淨灘 促38男女聯誼配對

鼓勵青年透過交友，了解愛情關係經營，並藉此尋找理想成家對象，新竹縣青年成家系列第三場主題活動「X+友愛公益」，今天吸引3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。