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竹縣府扮月老 「X+友愛公益」淨灘 促38男女聯誼配對

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府協助青年成家，舉辦系列活動已邁入第3年。記者王淑君／攝影
新竹縣政府協助青年成家，舉辦系列活動已邁入第3年。記者王淑君／攝影

鼓勵青年透過交友，了解愛情關係經營，並藉此尋找理想成家對象，新竹縣青年成家系列第三場主題活動「X+友愛公益」，今天吸引38名青年男女參與，並結合公益淨灘在新月沙灣登場，讓大家在友愛互動下一起完成淨灘友善海洋環境的公益任務，更能透過趣味闖關遊戲認識彼此、拓展交友圈。

新竹縣副縣長陳見賢說，縣府協助青年成家舉辦系列活動已邁入第3年，鼓勵大家多利用假日或空閒時間擴展交友圈，增加找到理想對象的機會。這次活動是期望單身青年們，在淨灘過程中享受對環境的付出的喜樂，同時也能感受彼此對於社會責任的用心，藉此能夠遇見友愛、有責任感且志趣相同的朋友。

陳見賢更化身淨灘特攻隊隊長，為單身青年們加油，同時公布淨灘現場趣味尋寶活動，參加的青年只要能找到新竹縣政府瓶中信寶藏的人，即可獲得電影票兩張，鼓勵單身青年邀約理想對象來一場浪漫約會。

竹縣教育局指出，活動規畫了四大互動闖關。第一關「認識海廢」，除邀請環境保育專家走動解說外，並將海廢知識融入團康小遊戲，讓青年們快速破冰、認識彼此；第二關「齊心攜手淨灘」，在過程中搭配尋寶活動，更添淨灘趣味；第三關「海廢創作」，同心協力運用撿到的海廢垃圾進行創作，讓海廢回收再利用成為文創作品；最後一關則是「傳情好柿子」，透過傳情卡片的形式互相鼓勵彼此，也留下聯絡方式讓愛延續。本次活動結合了情感教育課程，邀請專業愛情專家–巴鎮，傳授青年健康戀愛知識，暢談關係經營的秘訣。

竹縣教育局長楊郡慈表示，第四場情人節特別企畫主題活動將於7月23日接續登場，新竹縣政府教育局「ｘ＋幸福團隊」列車將前進竹北大遠百，與單身男女青年共度美好食光與微醺浪漫，活動於今日起開放報名至7月3日止。單身青年男女可前往https://reurl.cc/OpLyK7網站報名，詳情可洽新竹縣政府教育局官方臉書粉絲專頁，或電洽新竹縣政府教育局青年事務科03-5518101分機2814。

新竹縣副縣長陳見賢（左）行前介紹瓶中信淨灘尋寶闖關活動。記者王淑君／攝影
新竹縣副縣長陳見賢（左）行前介紹瓶中信淨灘尋寶闖關活動。記者王淑君／攝影
新竹縣青年成家系列第三場主題活動「X+友愛公益」，今天吸引38名青年男女搭上戀愛巴士，前往新月沙灣淨灘聯誼。記者王淑君／攝影
新竹縣青年成家系列第三場主題活動「X+友愛公益」，今天吸引38名青年男女搭上戀愛巴士，前往新月沙灣淨灘聯誼。記者王淑君／攝影

青年 淨灘 新竹

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